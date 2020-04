La exjugadora profesional de golf Paige Spiranac utiliza el tiempo de su cuarentena por el coronavirus para practicar distintos tiros y pasar parte del tiempo en algo que la apasiona. Tal es así que sus seguidores la destacaron un golpe en particular: cuando sujeta el palo de golf con los pechos.

“No hay una forma correcta o incorrecta de agarrar el ‘putter’. ¡Aquí están algunas de mis favoritas! Avísame si me olvidé de alguna…“, escribió la estadounidense en una publicación reciente en la que muestra algunos de sus tiros.

En las imágenes, se va a la rubia empujando la bola al hoyo de distintas maneras: tomando el palo con un dedo. caminando, con el putter en su escote, agachada y de espaldas, y hasta imitando un golpe de pool.

“Solo quiero seguir publicando contenido realmente alegre para las personas durante este tiempo, y tratar de ser una luz positiva para ellos porque sé lo difícil que puede ser. Cualquier cosa que pueda distraer a la gente de lo que está sucediendo porque da mucho miedo”, declaró al New York The Post.

Además, hace algunos entrenamientos en vivo para sus seguidores y comparte algunos consejos sobre golf, actividad que realizó de manera profesional entre 2015 y 2016.

Previo al aislamiento por el Covid-19, Spiranac denunció a principios de marzo que le prohibieron participar de un evento benéfico por su apariencia voluptuosa.

“Su contestación fue, ‘Nos encantaría, pero, por la forma en que los miembros de nuestra junta te ven, no puedes ayudar’. Yo quiero ayudar a los niños que no tienen nada, porque yo crecí sin tener nada. Pero no lo puedo hacer por mi escote”, confesó.