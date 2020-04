La pandemia del coronavirus ha suspendido todo tipo de actividades deportivas a lo largo y ancho del plantea, por lo que los atletas se han volcado a las redes sociales para no perder el contacto con sus fans. Es así que Instagram, Twitter y la novedosa Tik Tok, se han plagado de videos, retos, imágenes y todo tipo de publicaciones que compiten entre ellas para ver cuál es más original.

Un caso único sin duda es el de Paige VanZant, luchadora de UFC de 26 años, quien antes de que el Covid-19 se propagara por el mundo, ya solía ser una estrella de las redes. La estadounidense se ha aislado junto a su pareja, el también luchador Austin Vanderford, y su perro en su domicilio en donde pasan la mayor parte de las horas del día. Solamente abren la puerta para hacer compras esenciales o pasear al can.

Esto es realmente un desafío para quienes viven de su cuerpo, sobre todo para los luchadores de artes marciales mixtas, a quienes un parate de algunas semanas puede provocarles serios cambios en su estado físico. Por eso, ambos han tomado conciencia y a pesar de estar bajo techo continúan con sus rutinas de ejercicios.

Pero lo más curioso de todo y por lo que se ha hecho viral VanZant es que suele entrenar completamente desnuda junto a su novio y no tiene problemas en compartir las imágenes. Claro, Instagram no las censuras por un detalle no menor: para que no se vean las partes íntimas, capturan el momento exacto en que éstas no se ven.

Lo que es aún más llamativo es que no sólo entrenan desnudos, sino que también cocinan, arreglan el jardín y comen. De esta manera, un vaso, una cerveza, un regador, una cacerola o hasta un snack, funcionan de manera ideal para bloquear las partes íntimas de cada uno.

“Se llama arte, ustedes no lo entenderían…”, escribió en una de sus últimas publicaciones, luego de haber sido criticada por algunos usuarios. Pero lo cierto es que la mayoría de sus más de 2,4 millones de seguidores de Intsgram han reaccionado positivamente a sus fotos.

Paige VanZant debutó como luchadora de artes marciales mixtas (MMA) en 2012, cuando venció a Jordan Nicole Gaza en Texas. En 2014 se unió a UFC y desde entonces ha logrado acumular un récord de 8 victorias (dos de ellas por nocaut y tres por sumisión) y 4 derrotas. Su última presentación fue triunfo ante Rachael ostovich en Brooklyn, Nueva York, en enero de 2019 cuando se impuso por sumisión.