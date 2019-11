No es noticia que Carolina "Pampita" Ardohain es una de las mujeres más hermosas de Argentina. Es primera figura de grandes marcas y cuando comparte el proceso de sus producciones gráficas en Instagram estalla la térmica, hecho no muy diferente al que sucedió ayer 18 de noviembre durante la emisión en vivo de Showmatch, en la que la jurado se presentó con un look que causó furor en las redes sociales.

Sucede que la figura de la modelo es única y si bien todo lo que se pone suele quedarle muy bien, el vestido que eligió para lucir en el programa de anoche dejó una catarata de comentarios halagadores; dado que el particular modelo (diseñado por una reconocida marca de looks de fiesta, eventos, gala y noche que Pampita suele elegir con frecuencia) no autorizaba el uso de bombacha y la morocha lo mostró sin tapujos a través de una galería de fotos en un posteo de su cuenta personal que cosechó miles de likes en segundos.

Automáticamente ella y su vestido hot color rojo dejaron en llamas a los televidentes y seguidores de la conductora quien no dudaron en tirarle flores respecto al outfit que seleccionó para la noche del Bailando 2019. "Que mujer", "Muy bella", "Sos una bomba", "Dejó a mi mujer por vos", son algunos de los más cómicos y destacados. Como recita la frase popular: "Dejá algo para el resto". ¡En llamas!