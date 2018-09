Después de dos meses de relación con Rodrigo Romero, Jimena Barón le confirmó a Marcelo Tinelli en ShowMatch que está soltera otra vez. La actriz y cantante conoció al cordobés durante el rodaje de la película de Rodrigo Bueno, en la que él interpretó al músico.

La confirmación del romance llegó con un viaje que realizaron juntos a las playas de Río de Janeiro y la ex mujer de él salió a hablar en los medios y aseguró que no les veía futuro: "Pasan un rato en la cama, nada más".

En su debut en el Bailando 2018, la propia Jimena había reconocido que "no le veía futuro" a la relación. Luego se supo que en ese momento ya estaba en crisis y separándose.

"Corté. Era sabido… ¿Viste que en el primer programa del Bailando me preguntaron si veía futuro y dije que no? Me la veía venir. Me atajé", dijo frente a las cámaras de Los ángeles de la mañana.

Y detalló: "Estamos los dos en momentos importantes, con mucho laburo. Él es cordobés, ni siquiera es actor, y va a estrenar una peli, en la que la rompe. Hace un laburo magistral. Y nos costaba acompañarnos. Esta es una profesión de tiempos difíciles. Yo me voy de gira, en la semana estoy acá, y él estaba con sus horarios. Siento que cada uno tiene que estar solo".

Después de hablar con Tinelli en el programa del lunes por la noche, la cantante publicó dos fotos sexies en su cuenta de Instagram y las acompañó con un comentario sobre la ruptura: "Sí, me separé. Y me parece súper sutil y refinado contarlo con estas fotos".

En la cuenta en la que tiene cuatro millones y medio de seguidores compartió dos fotos en las que luce un top negro y ropa interior animal print. En una está de frente y en la otra, de espaldas mostrando el tatuaje de Los Rolling Stones en su cola.