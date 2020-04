Luego de una semana llena de idas y vueltas con su ex pareja, Martín Baclini, las cosas no parecen calmarse para Cinthia Fernández que en las últimas horas compartió un video en sus redes sociales a través del cual denuncia a si vecino por tener el agua de la pileta podrida en una zona declarada en estado de aleta por el dengue.

“El hdp de mi vecino prófugo, la pileta podrida una vez más y la zona declarada en alerta de dengue. Tengo los huevos al plato de este f...”, escribió la bailarina en una de sus historias en Instagram junto con un video que tomó desde su ventana en el que se ve la piscina de la casa contigua con el agua sucia.

Luego, compartió una captura de la respuesta que le brindaron desde la administración del barrio privado donde vive, ya que al parecer, ella no sería la única molesta con la actitud del vecino que no limpió su pileta.

“Estoy y estuve preocupado con la actitud de este vecino respecto a su despreocupación por la pileta y el dengue. Hablé con él personalmente y me mintió y amenazó con denunciar penalmente al barrio si se ingresa a su propiedad. Hoy le voy a insistir a ver si logro que nos autorice. La mantengo al tanto", le respondieron a la panelista de LAM.

Además de este problema doméstico y de los peligros que el agua estancada al lado de su hogar implica, más teniendo en cuenta que Cinthia vive con sus tres hijas pequeñas Charis, Bella y Francesca, a la bailarina se le suman sus cuestiones pendientes con su ex pareja Martín Baclini.

A pesar de que la relación terminó definitivamente en agosto del año pasado, la semana pasada ella y el empresario rosarino mantuvieron varios idas y vueltas en pantalla.

Ella aseguró que si bien él era tranquilo, “era bastante machirulo” y compartió un audio del 2018 en el que él le decía que no quería que estuvieran más juntos ya que no le gustaba su estilo.

“Te respeto pero ya no estoy más. Grabatelo, ya no estoy más. Porque mi vida es hermosa, Cinthia, yo no me merezco pasar por estas situaciones, ni vos ni yo. Doy un paso al costado porque ya dejé de ser yo, y vos te vas a terminar desenamorando porque yo ya con vos no voy a ser más el mismo. Ya se me apagó, fueron muchísimas cosas”, le decía él en el audio que ella compartió.

Al ser consultado por Teleshow, el flamante participante del Bailando dijo estar dolido por la actitud de su ex . “Hoy más que nunca respetar, tanto por mí, como por ella y sus tres bebés que están todos los días en mi corazón. Me quedo con lo hermoso que fue, siempre miro hacia adelante y es un ser muy importante en mi vida y de mi parte solo van a escuchar cosas lindas”, dijo.

Más tarde él brindó un móvil para El Trece desde la calle y ella entonces lo acusó de violar la cuarentena obligatoria decretada por el presidente Alberto Fernández el 19 de marzo que comenzó a regir a partir del 20. Además, aseguró que para poder circular, utilizó “un papel de salud de su hermano”.