Eva de Dominici compartió en su cuenta de Instagram un tierno video para presentar a su primer hijo: Cairo. El bebé nació el 6 de octubre, fruto de la relación con Eduardo, el hermano de Penélope Cruz.

"Tengo un ángel que no tiene alas, pero tiene un corazón que podría llegar a derretir el mío. Gracias siempre desde el corazón por los deseos llenos de amor y respeto", escribió Eva junto al video.

Rápidamente, el posteo se llenó de mensajes de cariño de figuras como Jimena Barón, y Eugenia "La China" Suarez, entre otros famosos.

La actriz y Eduardo Cruz viven en Estados Unidos y no se sabe si va a volver: “Edu vive acá hace mucho tiempo y yo estaba yendo y viniendo. Ahora estoy instalada acá, pero no pensamos a Los Ángeles como algo definitivo. Soy de dejarme llevar. Pero sí, lo más cómodo era tenerlo acá, porque vivimos acá. No sabemos cómo va a ser el futuro”, contó durante la última entrevista que brindó a Intrusos.

Al respecto, agregó: “¿Si me imagino en España? No lo sé, tal vez. Yo en Argentina trabajo, no me fui”, explicó.

