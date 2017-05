Durante las últimas semanas Candelaria Tinelli se animó a más y compartió distintas fotos donde se la ve semi desnuda, apenas tapada con una pollerita de encaje blanco o un ramo de flores tapando una lola.



En su manera de expresarse, la artista plástica dejó varios mensajes al pie de las fotos, que no aceptan los comentarios de sus seguidores.



Esta vez, la palabra fue una: "Frágil", que se suma a otras como: "Qué cosa más aterradora es ser vos misma"; "Imperfection is beauty - imperfección es belleza"; "Be careful with my petals - Tené cuidado con mis pétalos".



frágil ❌ Una publicación compartida de Lelé (@candelariatinelli) el 30 de May de 2017 a la(s) 8:10 PDT

what a terrifying thing it is, to be yourself. Una publicación compartida de Lelé (@candelariatinelli) el 26 de May de 2017 a la(s) 8:26 PDT

Imperfection is beauty @loligortari Una publicación compartida de Lelé (@candelariatinelli) el 24 de May de 2017 a la(s) 5:48 PDT