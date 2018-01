“Más que empresaria me considero emprendedora y diseñadora. Estoy muy feliz, el proyecto de a poquito va muy bien. A las chicas les gusta mucho y los chicos se animan a regalar. Mientras, yo sigo estudiando, investigando y formándome para ser una buena empresaria”, reveló a Teleshow (revista Paparazzi)

Confesó que se encuentra en un “impasse” con su pareja, Martín Fascetto: “No estamos en el mejor momento. Estamos tristes, espero que podamos solucionarlo” “Me gusta el hombre que tiene humor, es humilde e inteligente. ¡Pero lo más importante es que me cuide mucho y me mime porque soy malcriada!”, cuenta a Teleshow

Coty sigue una rutina de ejercicio físico que le permite tener su admirable figura

Realiza crossfit dos veces por semana y la base de su alimentación es muy sana, aunque, entre risas, asegura: “No quiere decir que no tenga recaídas” Tiene varias propuestas para actuar como actriz: el año que viene participará de una miniserie sobre la vida de Carlos Monzón.

Se hizo conocida por su participación en “Gran Hermano 2011” y llegó hasta la tapa de la revista Playboy, pero en el último tiempo eligió un perfil más bajo: “Lo hice para poder enfocarme más en la actuación. No reniego de lo que tengo pero no quiero mostrar solo un envase, quiero que la gente me conozca un poco más… Aunque tampoco voy a dejar mi esencia”