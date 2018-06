"Fomentan el morbo". Hace varios años que Brenda Asnicar lucha contra el prejuicio y las críticas de quienes califican su cuerpo y aseguran que afronta una delgadez extrema. En más de una ocasión, la actriz ha tenido que salir a aclarar y hacer descargos sobre su peso y su físico.

"Yo no hago comentarios de 'qué flaco que estás, o qué gordo'. No sabes el metabolismo de la gente. Yo soy así, no tengo problemas. Me da angustia que hay chicas que creen que para ser como yo hay que ser anoréxica. Siento esa responsabilidad porque la tengo yo y todos los que estamos en el medio", aseguraba en noviembre de 2016 cuando se desató una polémica por una foto que publicó en las redes.

El tiempo pasó y, casi dos años después, los usuarios la volvieron a atacar a por una nueva foto que publicó en su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene casi 700 mil seguidores. La actriz fue la modelo elegida por una diseñadora colombiana para lucir sus trajes de baño.

La foto de Brenda en bikini no pasó desapercibida entre sus seguidores, que destacaron su belleza pero también le resaltaron su bajo peso. "Eres hermosa, pero ¿por qué estás tan delgada? Se te ven mucho los huesos. No es por criticar, si no porque estar así de extremadamente delgada", escribió una usuaria.

"El problema de nosotros, los humanos, que nunca podemos ser neutros o estables… Nos encantan los extremos. No eras así de delgada :(", le reprochó otra seguidora.

La actriz se tomó el tiempo de leer todos los comentarios sobre el posteo y también los que le llegaron por privado. Agradeció las palabras cargadas de buena energía que le escribieron y también eligió responder algunas de las críticas.

Un usuario le sugirió que comiera hamburguesas de un reconocido local de comidas rápidas y la actriz se limitó a contestar "qué asco". Además, respondió con distintos emoticones otros mensajes de sus seguidores.