La pareja que se formó en Gran Hermano se reconcilió por cuarta vez. Marian no dudó en confirmar su regreso con el cantante: "Volvimos y estamos tranquilos", afirmó.



Y agregó: "Fue él quien me mandó un mensaje después de estar un mes separados. Me dijo que estaba preocupado por mí y quería saber cómo estaba, y de ahí empezamos hablar. Me vino a visitar a Mar del Plata y ahora está acá conmigo".



no c de q se ríe jajajaja @marianfarjat Una foto publicada por BRYAN LANZELOTTA (@bryanoficialok) el 16 de Ene de 2017 a la(s) 2:19 PST





"Estamos tranquilos e intentando una vez más. Cuando hay amor todo se puede y ahora la estamos pasando bien, sin pelear. Vamos despacio, yo lo amo", finalizó Marian.