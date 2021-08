Rocío Guirao Díaz no para de cautivar día a día a sus casi 2 millones de seguidores en Instagram. La modelo dejó la vida que llevaba en Argentina para emprenderse en una aventura familiar en Miami, Estados Unidos, donde está radicada desde principio de año. Desde allí, marca tendencia con sus modelos de bikini y sus outfit primavera verano anticipando la temporada que se viene en el hemisferio Sur.

Si de algo sabe Rocío Guirao Díaz es de moda y redes sociales. La rubia se ha transformado en una experta y ha hecho de su imagen una marca. Así, sin desfiles ni apariciones en la televisión argentina, hace su negocio desde Instagram donde cada día postea un poquito de su vida en Miami, alimenta los ratones de sus seguidores y contagia con su frescura.

Como parte de su rutina, Rocío muestra los outfits que elige para sus distintas actividades, sea bikini para la playa o la piscina, equipos de gimnasia para sus horas de gym o atuendos de noche para sus salidas románticas o con amigas.

En las últimas horas, mostró parte de su fin de semana de relax, pelis y paseo en yate con un traje de baño de tres piezas, anudado a la cintura y con mangas transparentes; y otro negro, más clásico, de dos piezas, que acompañó con un gran sombrero a tono.

"MILF", comentó uno de los tantos seguidores de Rocío en su foto con bikini color salmón. El comentario causó algo de sorpresa entre quienes lo vieron dado que la modelo argentina tan solo tiene 37 años, aunque si nos centramos exclusivamente en el significado de la palabra, no estaría mal.

Qué es una MILF y por qué ahora se usan las "Whip"

MILF es una sigla que significa "Mother I like to fuck", lo que traducido al castellano sería, "Mamá con la que tendría sexo".

El término hace referencia a las mujeres con hijos, que por edad podrían ser la madre de quien usa el término, y que son deseables y muy atractivas.

Flavia Palmiero, de 55 años, ganó el premio a la MILF 2020, por ejemplo.

La palabra MILF se hizo conocida masivamente en la primera película American Pie de 1999 aunque ya era usado desde antes, especialmente en Playboy.

Si bien sigue teniendo uso, el término en los últimos tiempos ha sido destronado por otro anglicismo: Whip, que significa "women who are hot, intelligent, and in their prime". Esto sería, "mujeres que son sensuales, inteligentes y están en su mejor momento".