Dio vuelta la página. Después de seis años de pareja, Rocío Oliva se separó de Diego Maradona en diciembre de 2019. Y, aunque siguió manteniendo un diálogo fluido con él, siempre se mostró segura de no querer dar marcha atrás en su decisión de terminar la relación. Sin embargo, en diálogo con Gabriel Anello para Radio Mitre, la actual periodista deportiva fue mucho más allá y dijo no saber si realmente había estado “enamorada” del actual DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

“Él no se mete en que yo sea periodista. Él no tiene ni voz ni voto en mi vida hoy. No tengo vínculo con Diego. Cada tanto hablamos. ¿Qué puedo hablar con un ex?. Fue una relación tóxica a lo último, no siempre. Tuvo momentos buenos y momentos malos”, comenzó diciendo Rocío.

Entonces el conductor quiso saber si en algún momento se había sentido parte de ese famoso “entorno” que, según dicen, es el que perjudica a Maradona. “Yo nunca le hice mal a Diego y él lo sabe. Me conoce como mujer y a mi siempre me importó saber cuál era la opinión de él. No me molesta que la gente piense que estuve al lado de él por la fama y el dinero. El tema es cuando después te conocen y ven la realidad”, respondió Oliva.

Por otra parte, la ex futbolista fue categórica al asegurar: “No me arrepiento de haberme separado de Diego". Y se diferenció de las otras ex parejas del jugador, que durante años tuvieron reparos en mostrarse con una nueva pareja. “Estoy muy bien, estoy conociendo a alguien. No me importa la reacción que puede tener Diego ante una nueva relación mía. Nos metieron en muchas peleas con él”, explicó segura.

Oliva dejó entrever que, quizá, la sensación de protección que le brindaba Diego pudiera haberle despertado el “complejo de Edipo”, teniendo en cuenta que ella perdió a su papá cuando era apenas una niña, Señaló que a ella también le hubiera llamado la atención una relación entre una chica tan joven y un hombre de cincuenta. Y dijo que, quizá, el hecho de que todos quisieran separarla hizo que ella se mantuviera tanto tiempo firme junto a él.

¿Si estaba enamorada u obsesionada con Diego? “No sé si estaba enamorada de Maradona. A veces entrás en un entorno donde decís me voy a separar cuando yo lo decida y no cuando me lo digan”, aseguró Rocío.

Finalmente, la periodista contó con fue su relación con las otras mujeres del DT. “Con Claudia (Villafañe) tuve relación de ‘Hola’ y 'Chau’, y con (Verónica) Ojeda nunca tuve relación. Cuando estaba con Diego tenía relación con Dalma y Gianinna (Maradona). Hoy no me las cruzo porque no frecuentamos los mismos lugares, pero si las tengo que saludar lo hago, no tengo drama”, aseguró Oliva.

Rocío contó, además, que continúa adelante con su decisión de hacer un juicio a Maradona para reclamarle un resarcimiento por los años de concubinato. “Lo hablé con él como dos personas adultas y él me dijo que estaba bien que lo hiciera si es lo que me correspondía”. ¿Por qué el Diez no propuso llegar a un acuerdo? “Quizá lo dijo ‘haceme juicio’ como subestimándome, pero yo lo voy a hacer porque es lo que me corresponde por ley”, concluyó