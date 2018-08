Cinthia Fernández (28) y Matías Defederico (28) se separaron en enero, luego de casi ocho años de relación. Al poco tiempo, la ex pareja, con tres hijas en común, firmó los papeles de divorcio. Y cada uno rehízo su vida amorosa por su lado. Él blanqueó su romance con Priscila Leskiw, una joven de 26 años. Y ella hizo lo propio con Martín Baclini (35), a quien dedicó recientemente un mensaje de amor en las redes sociales.

Mientras están de viaje por Estados Unidos, más precisamente en Nueva York, la modelo posteó unas palabras en su cuenta de Instagram para su nuevo novio: "Así de fuerte agarrame la mano, así de fuerte no te quiero soltar. Sos un ángel en mi vida", comenzó. Y siguió: "Por más risas, lágrimas, charlas, abrazos, besos, despertarnos, dormir juntos, en fin… por más días y noches así como las vivimos: perfectos".

La panelista de Involucrados y Baclini, empresario rosarino, están disfrutando desde el sábado de su primera escapada romántica desde que oficializaron la relación hace poco más de un mes. "Sos mi sueño y no quiero despertar. Un inmenso hombre que me hace más mujer cada día que pasa. Simplemente como decimos nosotros, 'sobran las palabras'", continúa la publicación que sobrepasó la barrera de los 110 mil likes.

Antes de recalar en "La Gran Manzana", estuvieron en Las Vegas y visitaron el Gran Cañón del Colorado. "Gracias y más gracias por los mejores días de mi vida. Momentos eternos en mi corazón. Me hacés brillar. Tu simpleza, tu verdad tan transparente que parecés de vidrio y tu manera de dar amor a tus seres más queridos, te hacen ser un fuera de serie", escribió Cinthia, que además subió algunas stories de una cena que compartieron en el restaurante Jean-Georges.

Y finalizó su mensaje acompañado de una foto en la que se los ve a ambos tomados de la mano: "Me enseñás todos los días. Te escribiría mil páginas porque no alcanzan las palabras y lo que siento. Te todo. Te amo. Gracias". Si bien aún no apareció la primera foto mostrándose juntos, la bailarina compartió otras postales del viaje.