Parece que Ivana Nadal y Nati Jota tienen gustos muy parecidos, no solo a la hora de elegir hombres -la morocha sale con Bruno Siri, ex de la rubia-, sino también en el guardarropas.

Todo comenzó cuando la influencer publicó una foto con una diminuta bikini blanca en su Instagram. “Amo este modelo de bikini q solo puedo usar para fotos porque no me sostiene una mierda MUCHAS ME ENTENDERÁN LO SÉ”, escribió junto a una imagen suya luciendo ese traje de baño. A las horas, su “eterna rival”, subió una postal luciendo la misma bikini, recostada en una reposera y abrazada a su actual pareja, quien le comentó: “Me muero de amor como me besas y me das amor siempre! Te amo chinita negra hermosa! Gracias” ¿Fue una provocación?

No es la primera vez que surge una coincidencia entre ambas en las redes sociales. En septiembre, el rugbier acompañó a su actual novia a realizarse una cirugía de reducción de busto, la misma intervención quirúrgica que se hizo su ex en 2018, cuando estaba en pleno idilio con Nati Jota. En aquella oportunidad, Siri la había acompañado a transitar por el mismo proceso. Ambas postearon fotos similares junto a él.

Lo cierto es que el enfrentamiento entre ellas comenzó en agosto, cuando se supo que Ivana había comenzado una relación con quien fuera el ex de Nati. Ambos se separaron luego de una relación de dos años, con convivencia incluida. Meses más tarde, Nadal compartió una romántica foto en la que ambos están abrazados. Si bien él está de espaldas, ella se encargó de etiquetarlo en la publicación, para que no quede ninguna duda.

Una vez que se enteró del romance de su ex con Ivana Nadal, la instagramer eligió expresarse primero a través de sus redes sociales, en donde los usuarios comentaron la relación que la periodista y la conductora supieron mantener. “¿Qué onda el guionista de mi vida? Está re en una”, escribió Nati en su cuenta de Twitter, red social en la que tiene casi un millón de seguidores, a quienes, además, les agradeció los mensajes de apoyo que recibió. “Me siento en mi cumpleaños”.

Si bien las mujeres no eran amigas, solían coincidir en eventos públicos o en programas de televisión. Y esos encuentros eran cordiales y cargados de buena onda, según se percibía en las redes sociales. Incluso, en diciembre de 2019 –cuando la influencer recién se había separado de Siri–, publicó una imagen junto a Ivana. “La rubia y la morocha”, escribió en aquel posteo.

Una situación similar sucedió con la China Suarez y Pampita en su momento. La actriz y la modelo coincidían en diversos posteos en sus redes sociales, algo que fue notado por muchos de sus seguidores. En algún momento Eugenia se sacó una foto de ella con un gorro besando al actor chileno, en la misma pose que la modelo tenía en una foto con Pico. En otra oportunidad, luego de que Suárez subiera una postal de su hija vestida de bailarina, Pampita subió una vieja imagen de ella cuando era chica, muy similar. Ellas tienen sus carreras muy separadas la una de la otra, lo mismo con sus vidas. Sin embargo, en las redes y en los medios, por más que el tiempo pase, siguen funcionando en espejo y cada vez que una noticia de una de ellas sobresale, la otra también se convierte en titular.