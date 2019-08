Wanda Nara es palabra de todos los días. Si no es por sus escándalos con su ex Maxi López, es por los problemas que tiene como representante de su actual pareja Mauro Icardi.

Esta semana se instaló el rumor de su sexto embarazo por medio de una foto en la que se la ve a la mediática reposando con sus manos en su panza, seguida de comentarios alusivos a la maternidad que hizo en sus redes sociales.

Sin embargo, fue su abogada Ana Rosenfeld quien desmintió el hecho de que Nara esté en la dulce espera: “Hablé con ella y me dijo ‘Decí que no estoy embarazada. No estoy embarazada’”. Y, para sumar información sobre el estado de salud de la botinera, la periodista Mariana Brey reveló un secretito de la rubia: “No me acuerdo si esto lo contó ella o me lo dijo una amiga de Wanda que, en su último embarazo, el médico que la había atendido le dijo que no podía tener más hijos”.

Lejos de molestarse por los rumores, Wanda estuvo un tiempo en Ibiza donde realizó varias sesiones fotográficas que compartió en cantidad en su Instagram personal. En las fotos se la puede ver con una figura esbelta y siempre posando sensual, ya sea en traje de baño o en prendas con transparencias.

A pesar de eso, se filtró una foto que hizo ruido en sus seguidores, y es que se la ve a Wanda de espaldas, con un corpiño negro y una pollera de tul del mismo tono a punto de ser capturada por la fotógrafa, en donde su cuerpo no es parecido al de sus anteriores sesiones.

La mayor crítica surgió en torno al por qué de retocar tanto los retratos para publicarlas en la red de fotos más popular, cuando su verdadera imagen termina siendo ventilada de igual manera.