Gracias al #10YearsChallenge nos hemos sorprendido y reído en todas las redes sociales: la comparación en fotos de los usuarios divirtieron a cada comunidad y satisficieron la curiosidad de muchos. Ahora, se sumó la cantante Dua Lipa, pero con un video.

Esta británica de 23 años se catapultó a la fama con su hit "New rules" y continuó alimentando su fama con los singles "IDGAF", "One kiss", "Electricity" y "Kiss and make up". Visitó la Argentina como telonera de Coldplay y realizó un show solista en el Teatro Vorterix.

Mientras se prepara para lanzar su próximo tema, "Swan Song", la artista se prendió al desafío viral que explotó en las redes esta semana y se mostró cantando cuando tenía 13 años ¡Mirá!

Interpretando la canción "No one" de Alicia Keys en lo que parece ser una muestra artística, la entonces adolescente se lleva todos los aplausos ¡y hoy todas las miradas!