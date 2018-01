Marcela Baños sorprendió a todos al publicar una foto semidesnuda en la red. La conductora, dueña de un cuerpo infartante, cosechó una lluvia de elogios.

La conductora de Pasión de sábado, que recientemente se lanzó como cantante, hizo explotar Instagram con la sensual imagen.

"Fly with me (vuela conmigo)", escribió la ex Intrusos junto a la caliente postal que la muestra de espaldas, en topless y entangada, mirando al horizonte.