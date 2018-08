Por estos días, el ojo de los paparazzi está más puesto en Oriana, su hermana mayor, a partir de su relación con el crack de la Juventus, Paulo Dybala.

Sin embargo, más allá que ella no se lo proponga, Tiziana Sabatini parece ir tras los pasos de la actriz y cantante en lo que a repercusión mediática se refiere.

Es que la menor de las hijas de Catherine Fulop revolucionó las redes con un topless que publicó la fotógrafa Dolores Gortari en su cuenta de Instagram.

Como era de esperar, tratándose de alguien con más de 200 mil seguidores en las redes, la publicación -con la palabra "Titi", como la llaman, y un corazón alusivo- alcanzó más de 25 mil likes en pocas horas y se colmó de comentarios halagadores a la joven.

"Linda", "Hermosa", "Diosa", "Potra", "Guapa" y otros tantos adjetivos calificativos de este tipo inundaron el muro de la fotógrafa. Sin embargo, ya hace tiempo que Tiziana ha dejado sentado que no quiere ir por el mismo camino de su hermana.

"Todo lo que hago en redes lo hago por placer, no me considero para nada una it girl, de hecho esa palabra no me gusta. Me encanta lo que comparto y muchas veces me abre la puerta para nuevos trabajos", confesó durante una entrevista la joven, cuya pasión es el diseño gráfico.

"Obviamente nos comparan siempre, pero lo sabemos llevar muy bien, no le hacemos caso a esos comentarios. Nosotras no le prestamos atención, pero pasa muy seguido", explicó al ser consultada sobre la comparación con su hermana.

"Salimos juntas, nos divertimos e incluso compartimos algunos amigos. Cuando eramos más chicas se notaba un poco la diferencia de edad, pero hoy nos llevamos excelente", agregó al respecto, mientras recordaba las peleas que tenían de adolescentes como "típicas de hermanas".

"Todo lo que hago es porque me gusta y me divierto", concluyó la menor del clan, quien con apenas 19 años apunta a convertirse en un verdadero fenómeno mediático, aunque ella esté lejos de querer serlo y apunte a posicionarse en el diseño antes que seguir los pasos de su hermana mayor.