Jujuy Jiménez eligió las playas de Formentera, España, para relajarse y compartió con sus seguidores una serie de fotos en dónde se la ve feliz y disfrutando los días con amigos y su mamá.

En las imágenes, la morocha compartió una reflexión: “Dejarse llevar, así como el viento que va y no para. De eso se trata, volviendo siempre a uno, con el foco en nuestro corazón y en nuestras emociones. Escucharnos, no culparnos, aceptarnos y seguir…Sin miedo, más despacio quizás, pero siempre confiando y creyendo en nosotros mismos”.

Y la frase continuó: “Yo de verdad no puedo estar más agradecida con la vida que me sigue sorprendiendo. El poder y la fortuna que tenemos los seres humanos de transitarla e ir transformándonos, y evolucionando al ritmo del universo, es enorme. Pero claro, es fundamental la conciencia, y prestarle atención a las señales”.

Y terminó: “Son tan claras algunas, que hasta a veces me asusta, y muchas veces me hago la que no las veo porque capas no las quiero ver. Pero es normal eso también, es parte del crecimiento. Sé que suena muy lindo, puede parecer fácil. Como también se que para otros puedo ser una loca flashera".

Tras las seguidillas publicaciones de la modelo, Juan Martín Del Potro no dudó en reaccionar una foto y comentó: “Qué bombón”.