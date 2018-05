La rubia de 29 años se recibió de Intérprete de Danza Contemporánea en el Teatro San Martín. El año pasado participó en “Combate” y durante el verano formó parte del elenco de “Explosivos” en Villa Carlos Paz

“Este año se viene un proyecto increíble pero todavía no puedo dar mucha información. Es algo hermoso con artistas de lujo”, contó Flor. Además, confesó que le encantaría recibir el llamado de Fede Hoppe o el Chato Prada para participar de la próxima edición del “Bailando”

En cuanto a lo sentimental, se separó después de una relación a distancia de cuatro años: “Fue muy difícil pero se estaba haciendo imposible de sostener. Hay que seguir para adelante y confiar en el amor. ¡En algún momento va a llegar el indicado!” Es la primera vez en mucho tiempo que está soltera, pero asegura que se encuentra bien así, conociéndose a sí misma

“No entiendo mucho a los hombres hoy en día, hay mucha historia. Muchos no se la juegan, se quedan en su lugar de comodidad y eso me aburre bastante. Soy una mujer a la que le gusta ir al frente y detesto las vueltas”

Para ella, el hombre ideal debe ser caballero, simpático y tener sentido del humor: “Soy bastante chapada a la antigua, me gusta que me inviten a cenar y que me pasen a buscar, ¡cosas que ya casi no existen!” “En la intimidad soy fogosa y pasional. Las bailarinas usamos nuestros dotes elásticos para distintos ámbitos de la vida”, contó, con mucho humor.

Flor sigue un estricto entrenamiento para mantener su figura privilegiada. Lo hace no solo por lo físico; también es una “terapia” para ella. Además, hace electrofitness, toma clases de danzas, ensaya para sus trabajos y sale a correr al parque Para la piel hace mesoterapia, pero explica: “No hay secretos para estar bien, simplemente hay que encontrar lo que le gusta a cada uno y saber que ningún exceso es bueno”.

“Suelo darme mis gustos, ¡amo lo dulce! Si tengo ganas de comer algo no me lo prohíbo. Un poco de entrenamiento y un poco de comer lo que me gusta. Considero que hay que encontrar el equilibrio en todo”.

Fuente: Teleshow