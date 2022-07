Silvina Luna, una de las figuras preferidas por los suscriptores de Divas Play, fue censurada por Instagram y fue por todo con una imagen que dejó a sus followers sin aliento.

Una vez más, Silvina Luna le regaló a sus seguidores un adelanto del explosivo contenido que publica en Divas Play.

Sin embargo, su imagen fue censurada por Instagram por lo que Silvina Luna tuvo que eliminarla de su cuenta aunque eso no la detuvo. La morocha decidió publicar una nueva foto para la que lució un body de cintas no apto para cardíacos.

"¡La otra foto me la censuraron!! Ahí va esta", escribió Silvina Luna demostrando que no le tiene miedo a la censura y causando furor entre sus fans que no tardaron en llenarla de likes.