Silvina Luna metió una imagen para el infarto para el sitio de adultos Divas Play y fue muchísimo para todos sus seguidores. Se sacó una foto en la bañera, vestida solamente con una prenda y jugando con los límites de la censura.

La modelo de Divas Play, una de las principales, apareció posando en una producción profesional, mirando hacia la cámara de una manera muy sensual e invitando a todos sus seguidores a que la visiten en su perfil del sitio para adultos.

Vale recordar que Silvina Luna fue una de las primeras famosas en unirse a Divas Play, luego de Florencia Peña e inmediatamente se convirtió en unas de las principales. En su caso, para ver sus fotos y videos hay que abonar 15 dólares para la suscipción.

Hace unas semanas, Silvina Luna fue censurada por Instagram que decidió retirar una de sus imágenes por lo que la red social consideró que tenía un alto contenido sexual y que violaba las normas comunitarias.

Desde ese momento, decidió continuar con sus fotos para Divas Play redoblando la apuesta y mostrándose cada vez más sensual, para el placer de todos sus seguidores. Así, hace días atrás, la morocha decidió publicar una nueva foto para la que lució un body de cintas no apto para cardíacos.

"¡La otra foto me la censuraron!! Ahí va esta", escribió Silvina Luna demostrando que no le tiene miedo a la censura y causando furor entre sus fans que no tardaron en llenarla de likes.