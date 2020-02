Tras el fuerte debate generado en las redes sobre Jimena Barón y el feminismo, Sol Pérez expresó una polémica opinión sobre la sororidad y la lucha contra el machismo. Su análisis lo hizo desde Mar del Plata, en un móvil para el programa “Involucrados”.

“Hay muchas feministas que flamean las banderas en las redes sociales, ponen #NiUnaMenos, o dicen no a las agresiones entre mujeres”, comenzó Sol Pérez y agregó que a ella no le gusta la violencia de ninguna forma.

“Yo no tolero la violencia, ni de una mujer para otra, ni de un hombre para una mujer. Me parece que putearse no va”, expresó la rubia.

Ante semejante afirmación, la panelista Cora Debarbieri le pidió que especifique quienes eran los que comercializaban para ella el feminismo, pero la conductora evitó las precisiones a la hora de continuar con su opinión.

“Lo utilizan para ganar plata, me parece que hay muchísimas que lo comercializan, pero después se dan vuelta y te agreden”, manifestó Sol Pérez y utilizó el ejemplo de las escritoras de libros feministas para visibilizar su crítica.

Para Pérez, si bien estas obras son buenas porque hablan de cómo sobrellevar la batalla contra el machismo, esto para ella es un abuso de la gente que “necesita realmente el feminismo porque es una necesidad”.