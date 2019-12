Después de su paso por Games of Thrones, Sophie Turner sigue cosechando éxitos en su vida profesional y alegrías en su vida personal. Su más reciente papel como protagonista en una película de peso fue en la taquillera Dark Phoenix y además, está disfrutando de su muy reciente matrimonio con Joe Jonas.

La actriz inglesa puede presumir de haber protagonizado una de las series más vistas de toda la historia y seguramente su personaje de Sansa Stark será recordado por la potente transformación que sufrió, capítulo tras capítulo.

La hermosa estrella que da vida en la pantalla a Jean Grey, nació en Northampton y pasó su infancia en una granja. Su vocación llegó de manera muy temprana, pues a los 3 años se convirtió en miembro de la Playbox Theatre Company.

A sus 23 años, no todo es alegría en la vida de Sophie pues ha confesado que ha tenido que lidiar con una fuerte depresión en los últimos años.

"Ahora me quiero a mí misma, o más que antes, creo. No pienso que me quiera mucho, pero estoy con alguien que me ayuda a darme cuenta de que tengo ciertas cualidades positivas, supongo", ha dicho Sophie Turner, quien intenta disfrutar del amor y de la buena estrella que acompaña su vida.