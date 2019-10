Luego de interpretar a Susana Giménez en la exitosa serie Monzón, Celeste Cid sorprendió a todos sus seguidores con un look completamente renovado. En su cuenta de Instagram subió una foto con un flequillo de costado y pelo desmechado.

Su publicación sumó en pocas horas más de 100.000 likes y cientos de comentarios. Algunos de ellos fueron: “Cuando pensaba que no podías ser mas hermosa te apartecés así. Genial, te felicito”, “Parecés una Barbie humana” o “¿En serio sos real?”, entre otros.

Si bien suele ser bastante reservada con su vida privada, hace poco Celeste confirmó que tiene un nuevo novio. Se trata de Iván Pierotti, un artista audiovisual. En diálogo con LA NACIÓN contó: “Estoy en pareja, es la primera vez que lo digo. Me gusta poder decirlo, pero no quiero detallar mucho. Me da vergüenza. Estoy muy feliz, muy bien. Me permito delegar y sentir confianza en el otro. Es una hermosa sensación, la estoy disfrutando”.

Y agregó: “Es importante estar con alguien en quien confiar, que te dé confianza, que te demuestre solvencia y solidez. Alguien que uno sepa que está para lo que se necesite. A mí no me ha sido fácil encontrar eso. Ni siquiera es algo charlado. Encaja por naturaleza y es súper bienvenido. Igual no quiero detallar mucho, me da vergüenza”.

Fuente: La 100