Se destapó! Jana Maradona rompió las redes con una impactante foto donde se vieron sus infartantes curvas. La hija de Diego Armando Maradona cosechó infinidades de piropos en cuestión de segundos. Eso sí, fueron llamativas las palabras que utilizó para su publicación.

La joven explotó la web con un primerísimo primer plano de su cola. ¡Y está hecha un fuego! Junto a la postal, reflexionó: "Hoy me guían los astros y creo que hace rato no aterrizo. Tantas cosas de mierda que las canalizo, bailando con los wachos casi que pegado al piso. Borracho y esquizo cómo es que lo hizo, es que así soy, lo drogado no me saca lo preciso", expresó polémica, haciendo referencia a una canción del trapero Wos.

Esta no es la primera vez que Jana llama la atención con alguna de sus publicaciones. En medio de una interna familiar que la tiene de protagonista junto a su padre, Dalma y Gianinna, semanas atrás, la joven utilizó el espacio 2.0 para dejar un sugestivo mensaje.

Sus seguidores adjudicaron dichas palabras como una chicana hacia Dalma: "Estuve toda la tarde con Lemonchina y a la noche hice cambiaso con Roma. Real estos animales son pequeñas personas. ME EMPEZÓ A MORDER TIPO QUE TIENE ELLA QUE NO TENGA YO... re vengativa . O capaz la historia me la inventé yo de culpa", escribió primero revelando el particular nombre que eligió para una de sus mascotas.

Luego siguió: "Cómo me infló los ovarios Roma toooooooooda la noche . La dejaba en el piso y subía, me lamia, me mordía, me pisaba la cara y así sucesivamente", escribió repitiendo el nombre del animal. Tras las publicaciones, sus seguidores no le dejaron pasar la coincidencia del nombre con la de la hija de Dalma. "¿Pero ese es el nombre de tu sobrina...?", consultó uno. "¿No podrías cambiarle el nombre?", le preguntó otro a Jana, que prefirió el silencio.