Cinthia Fernández, la panelista y bailarina aprovechó su salida de la ducha "bien fresquita" para realizar un bailecito en top y tanga blanca para promocionar un batido y mostrar que la danza es una de las mejores formas para mantener su escultural figura.

"ODIO EL CARDIO… así que mi manera más fácil de incorporarlo a mi rutina de GYM es bailar, que es lo que me gusta…. Ducha y DÍA ganado! Pero siempre con mis proteínas @ampkprotein bien fresquitas para marcar mis músculos y quemar grasas dsp de un buen entrenamiento. No hay milagros ! Son conductas! Dale que podeeeees ��", posteó la ex candidata.

Rápidamente el video obtuvo 800 mil me gusta y un sin fin de comentarios que halagan la figura de la mujer mamá de tres niñas.