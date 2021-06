La tendencia tanga a la vista, inaugurada a fines del 2020 por grandes referentes del estilo como Kim Kardashian y Hailey Bieber, se posiciona como una de las favoritas de las celebridades, tanto del ámbito local como internacional.

La última it girl en sumarse a esta osada tendencia -que en paralelo al regreso del tiro bajo nos transporta a la década del 2000- es la ex conductora Romina Malaspina. La influencer es famosa por sus looks audaces y hace uso de su cuenta de Instagram -donde acumula casi tres millones de seguidores- para lucir su figura con los outfits más jugados.

Recientemente se sumó a la lista de las fanáticas del estilo tanga a la vista y lo hizo con todo: la combinó con todo el glamour de los brillos. En la foto que compartió en la red social, posó con un pantalón negro que deja ver las tiritas de la bombacha con brillo que se atan en moños a los costados. El corpiño (colocado tipo strapless de la misma tela), dejó ver su vientre y los tatuajes que decoran los costados de su torso.

La modelo llevó su larga melena castaña clara a un lado, con ondas al agua bien descontracturadas. El make up que acompañó el look estuvo a cargo de Ariel Coronel, elegido por actrices como Pili Pascual, Caro Domenech y Julieta Poggio, y consistió en un delineado difuminado con cejas bien marcadas, labios nude, iluminador en los pómulos y la punta de la nariz y un counturing bien potente, a lo Kim Kardashian.

Y ya que mencionamos a la reina del reality más famoso de los Estados Unidos, cabe destacar que Kim K fue una de las responsables de resucitar la consigna tanga a la vista el año pasado. Al igual que Hailey Bieber, es fanática de mostrar el hilo en cuestión a través de vestidos con espalda superescotadas.

En el terreno local no faltaron las que se subieron a esta tendencia que en los 2000 popularizó Paris Hilton. Oriana Sabatini fue una de las primeras argentinas en dejar asentado su fanatismo por la ropa interior al descubierto. Ya el año pasado, la cantante posó como embajadora de la campaña de Mica Tinelli y en una de las fotos lució un jean negro del que sobresale una tanga en blanco y negro.

Más recientemente, Lali Espósito incorporó esta moda a su guardarropa: las tiritas de su tanga negra sobresalieron de pantalón de pailletes negro pata de elefante con el aplique de dos felinos entrelazados, que combinó con un saco del mismo color y material.

Indudablemente, el fenómeno de la ropa interior a la vista es irreversible y hoy se impone en looks elegantes así como también conjuntos más urbanos. Las celebridades son la prueba de que se puede adaptar a todo tipo de estilos y ocasiones.