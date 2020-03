Luego de lanzarse al mundo artístico en la conocida telenovela argentina “Rebelde Way“, Victoria Maurette incursionó el mundo musical por el que siempre estuvo interesada, tanto que hoy en día la famosa “Vico” saltó a la fama luego de varios años de buscar su proyectar.

En una entrevista exclusiva con La Viola, la actriz contó que si bien Rebelde Way la ayudó a saltar a la fama, ella ya se había iniciado en el mundo musical, que desde chica cantaba, y que realizaba shows en bares de Palermo con su banda.

No obstante, la buena noticia le tocó la puerta, “la propuesta llegó del cielo”, como aseguró ella misma, y en el 2019 hizo un tema con Benito Cerati que tuvo mucha repercusión. La canción se llama “I’m waiting for the man”, el mismo que resalta por su estilo ochentoso.

“Fui feliz trabajando con él. Es un artista único. Tiene una identidad increíble, lo admiro profundamente”, dijo sobre el hijo del recordado líder de Soda Stereo.

Por su parte, a lo largo de su carrera artística, la actriz también se dedicó a la actuación luego de Rebelde Way, y realizó varias películas de terror en los Estados Unidos como Dying God y Bulletface.