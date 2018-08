La foto la sacó un joven. Y no es el Chino Darín. ¿Celoso, él? ¡Nada de eso! El actor argentino no hizo otra cosa más (¿qué podría hacer, además?) que deshacerse en elogios ante la belleza de Úrsula Corberó por una imagen -aquella que no tomó él- donde se la observa de pie en una playa. En rigor, se intuye que está allí, porque el cielo se apodera del cuadro, habida cuenta de que el fotógrafo captura a la modelo desde abajo. El detalle final: la joven española solo tiene la parte de abajo de su bikini negra. Un emoji -el que simboliza una explosión- actúa como único reparo de su topless.

Lo dicho: ante la foto el Chino reaccionó con una frase y otro emoticón: "¡Ah bueno!", escribió, junto a un durazno. Y hubo otras famosa, quien también acostumbra publicar fotos de este tenor, que le dedicó un like: Jimena Barón.

El fotógrafo es un íntimo amigo de la estrella de La Casa de Papel (su Tokio ya tiene asegurado su lugar en la tercera parte de la exitosa serie ibérica). Se trata de Iván Gómez, quien acostumbrar tomar sol con Úrsula. Lo hicieron hace unas semanas, en Menorca. Allí se habría tomado la instantánea.

Pero por estos días la nuera de Ricardo Darín se encuentra muy lejos del calor europeo, aunque este miércoles el sol acompañó la furia porteña. Así es: la actriz se encuentra en Buenos Aires, visitando a los familiares y amigos de su novio.

Y en su cuenta de Instagram (donde tiene 5,7 millones de seguidores) no suele compartir muchas postales sobre la Argentina. Pero unas horas antes de postear su topless subió una foto que tomó a un graffiti que halló en la pared de una obra en construcción: "No apueste al dólar. Apueste a un artista", leyó.

Eso mismo hizo con el Chino Darín. No apostaron a la moneda norteamericana sino a este amor. Y que cada vez cotiza más alto.