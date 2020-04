Con el debut ya de la cuarta temporada de La Casa de Papel, la serie de Netflix que la rompió siempre y en tren de promocionar el nuevo comienzo, dos de los principales actores compartieron una videollamada con el público. Así fue que Úrsula Corberó (30), que en la ficción es Tokio, y Alvaro Morte (45), quien se pone en la piel de El Profesor, conversaron y revelaron cómo llevan la cuarentena.

“Estamos creando unas conversaciones de casa donde nos vamos a reunir los actores y conversar e intentar amenizar todo este momento por el que estamos atravesando”, dijo la actriz. “Nos hubiera encantado viajar a distintas ciudades a encontrarnos con los fans y hemos tenido que anularlo, pero no queríamos dejarlos sin nada”, explicó él.

Pero en medio de la charla un detalle muy romántico quedó en evidencia. Y fue cuando la actriz interrumpió la charla con su colega para recibir un mimo de su pareja, el Chino Darín. “A ver, un segundo, eh, porque es te momento es precioso”, dijo mientras tomaba un café con leche y un tostado que el actor le alcanzaba. “Tengo un príncipe en casa que me trae cosas, porque como he dicho solo pienso en comer. Gracias mi amor, qué preciosidad. Me alimenta mi amor”, agregó derretida de amor mientras, del otro lado de la pantalla, Morte reía a carcajadas.

Una vez pasada la hermosa demostración de amor, Úrsula volvió a concentrarse en la conversación con Álvaro, a quien llamó cariñosamente Alvarito. “Nunca me había hecho tanta ilusión estrenar algo, siento que de alguna manera estamos aportando más que nunca en esta situación. Estoy ansiosa, la Tokio la llevaba yo desde hace mucho tiempo, solo que ahora aflora más”, dijo la actriz.