Wanda Nara suele publicar fotografías muy jugadas en sus redes sociales, donde se la puede observar posando frente al espejo tras una dura sesión de entrenamiento o, en este caso, mostrando sus atributos en plena noche italiana.

“Aca es tarde en Milano” expresó en su cuenta de Instagram, en un posteo donde se la puede observar dándole la espalda a la cámara y luciendo un bikini muy ajustado donde se observa su despampanante físico, que no dejó nada a la imaginación de sus seguidores, quienes la mimaron con provocativos comentarios.

Además, la publicación, que también fue acompañada de un video desde el agua, cosechó más de 300 likes en menos de una hora.

También la mediática realizó un post dedicado al Día de la Mujer y con un mensaje especialmente emotivo y sentido, que recoge consentimientos de fans y muchos comentarios de aprobación. Sin embargo, ni su belleza pasa desapercibida, que ya no representa una novedad pero nunca cansa. A su manera, Wanda consigue sorprendernos con un particular look, sin maquillaje pero sí con agua y jabón y ropa de hogar.