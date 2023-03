La empresaria y siempre mediática Wanda Nara, ya está instalada en Argentina para cumplir con sus compromisos laborales, mostró un adelantó de lo que será su nueva colección de ropa íntima y sus followers no pudieron evitar decirle de todo.

La ahora morocha lució un prominente escote en uno de sus últimos posteos de Instagram y la compararon con Moria Casán, por el color negro de su cabello.

"Rockstar ", escribió Wanda junto a un emoji de una lengua y compartió tres fotos.

El posteo recibió más de 240 mil "Me Gusta" y casi tres mil comentarios, demostrando que es una verdadera generadora de reacciones entre sus followers.

"¿Moria sos vos?", "Wanda tu estilista no te quiere", "No se porque me recuerda a Moria de joven", "No va el negro, pareces Moria Casan! Un castaño iluminado es lo ideal!", "Unas ganas de ser la China", "Mmm no, muy Morticia y mucho pelooo", "Alta peluca parece ja", "Hermosa me encanta, lastima las que critican, parece que le gusta opinar del estilo apariencia de otras", fueron algunos de los mensajes que le dejaban sus seguidores y seguidoras.