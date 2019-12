No es la primera vez que Wanda Nara da que hablar con un look. En general, suele usar outfits que no pasan desapercibidos ya sea por su osadía, su color, su valor o por las tres cosas a la vez.

En esta oportunidad, se convirtió en centro de atención al posar con unas botas de caña alta, con brillos, tiras con herrajes y tacos aguja de la firma Philiph Plane, que además tienen un precio exorbitante... ¿cuánto cuesta este par? Nada menos que 9.600 euros, es decir, el equivalente a 643 mil pesos.