El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVBA) advirtió hoy que en el mundo alrededor de 70.000 personas mueren anualmente por rabia y resaltaron la importancia de la vacunación en perros y gatos mayores de tres meses, una vez al año.



En el marco del Día Mundial contra la Rabia, que se celebra cada 28 de septiembre en conmemoración del fallecimiento del Dr. Louis Pasteur, quien desarrolló la primera vacuna contra esta enfermedad, el organismo advirtió "la importancia y la necesidad de atender de forma adecuada" a los animales de compañía.



"Desde el año 2007 esta fecha es utilizada para conmemorar la lucha contra la erradicación de esta afección viral que se transmite desde los animales hacia los humanos, principalmente domésticos, lo que expone al hombre a un contagio que acaba siendo mortal", sostuvo el colegio en un texto.



Si bien en el último año en la Argentina no se registró ningún caso de rabia entre humanos, si pasó en mayo de 2021 cuando se notificó la muerte de una mujer de 33 años que previamente había sido mordida por un gato, en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez.



"Este caso significó el primero en el país desde el año 2008. En la provincia de Buenos Aires, por su parte, no se conocían casos de rabia humana desde 1981 hasta ese entonces. Esto no implica dejar de prestar atención a esta enfermedad", alertaron.



El CVBA mencionó que "a nivel mundial, la rabia sigue matando: se estima que causa alrededor de 70.000 muertes cada año, principalmente de niños".



"En los últimos meses se informaron brotes en Sudáfrica y Malasia, además de numerosos casos sospechosos por contacto con animales infectados en Brasil y en la ciudad salteña de Orán, en la frontera entre la Argentina y Bolivia.



Como toda enfermedad zoonótica, la rabia es totalmente prevenible: la vacuna antirrábica debe aplicarse en todos los perros y gatos mayores de 3 meses una vez al año", subrayaron.



En este marco, dijeron que "vacunar a los animales de compañía tiene un gran impacto" y que "la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) sostiene que, cuando una persona vacuna a su perro o gato, evita una muerte cada diez minutos".



Fuente: Télam