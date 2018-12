Clave. Realizar actividad física aeróbica es fundamental para combatir los principales síntomas del asma, según recomiendan los especialistas.

"Me encanta nadar, pero hace años que ya no voy a la pileta por mi asma". "A mi hijo le pido que se cuide y que no corra mucho cuando juega a la pelota, porque me da miedo que se le cierre el pecho". Estas frases son escuchadas a diario en el consultorio de los neumonólogos. Sin embargo, los especialistas insisten en que el asma, una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, inclusive en su estadio más severo, se puede controlar y las personas pueden vivir sin síntomas ni de día ni de noche, ni tener episodios de crisis, pudiendo llevar una vida plenamente normal realizando todas sus actividades habituales.



Para reforzar este mensaje en la comunidad, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), con el apoyo del laboratorio Novartis, lanzó una campaña en redes sociales bajo el lema "Respirar bien para vivir mejor", tanto en Facebook, como en Instagram y Twitter, incluyendo un video (ver aparte).



"Se estima que la mitad de las personas con asma no están diagnosticadas. Asimismo, la prevalencia de esta enfermedad en nuestro país es cercana al 9%, lo que representa alrededor de 4 millones de argentinos", detalló Hugo Neffen, miembro de la AAMR y director del Centro de Alergia, Inmunología y Enfermedades Respiratorias de Santa Fe.



Algunos de los síntomas que podrían indicar la presencia de esta enfermedad y que ameritan la consulta con el especialista son tos seca persistente, silbidos al respirar y recurrente falta de aire. Por otro lado, el asma puede empeorar ante ciertas situaciones, como el ejercicio, la exposición a alérgenos (ácaros, hongos o pólenes) o factores irritantes como cambios de clima, vapores químicos, gases o polvo.



Aunque no existe una cura, con un diagnóstico y tratamiento adecuados, y manejando los factores sociales y ambientales que empeoran los cuadros, se podrían evitar las crisis, mejorando la salud y la calidad de vida.



"Existen barreras para llegar a un diagnóstico correcto por parte del paciente, quien puede subestimar los síntomas y acostumbrarse a vivir con ellos", explicó Ariel Blua, coordinador de la Sección Enfermedades Obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Además, el especialista advirtió que en ocasiones los médicos evitan utilizar la palabra "asma", por el miedo que puede generar, y eso confunde a los pacientes. Por eso insistieron en que hay que perder el miedo de tener asma y dejar de verlo como un estigma.

Por qué lanzaron la campaña

"Hay quienes niegan su enfermedad y suspenden el tratamiento para sentir que ya no están enfermos. Sin embargo, las manifestaciones del asma persisten y se acostumbran a vivir con ellas", explicó Daniel Buljubasich, médico neumonólogo y presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Por eso, la AAMR lanzó esta campaña de concientización #RespirarBienparaVivirMejor, orientada a que los pacientes hagan todo lo que esté a su alcance, junto con su médico, por controlar esta enfermedad. "El mensaje de esta iniciativa es que no se resignen a convivir con las limitaciones que produce el asma bronquial, porque es una enfermedad que se puede controlar con estrategias terapéuticas que les permitan realizar las actividades laborales, escolares, recreativas y deportivas que deseen", destacó Hugo Neffen. "De hecho, el incremento de actividad aeróbica es parte fundamental del tratamiento y está recomendada en las guías internacionales para el manejo del asma. Tengo pacientes que realizan actividades deportivas exigentes como natación, atletismo, básquet o fútbol", mencionó Neffen. Por el contrario, un paciente cuyo asma no se encuentra controlado suele faltar a la escuela, al trabajo y muchas veces evita la realización de actividad física.