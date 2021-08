Como dice la investigadora sexual estadounidense Sarah Hunter en una publicación para Psychology Today, "la frecuencia con la que tenemos intimidad sexual puede influir tanto en nuestra satisfacción sexual como en la relación". Especialmente cuando tenemos unas expectativas desproporcionadas sobre la cantidad de sexo que deberíamos tener dentro de la pareja. La pregunta es: ¿Cuál es la cifra semanal adecuada? ¿Con qué frecuencia suelen hacerlo el resto de parejas? Después de todo, es esa comparativa la que nos transmite si todo está bien en nuestra relación o si, por el contrario, podría estar fallando algo.

En ese sentido, una investigación del año 2017 llevada a cabo por científicos estadounidenses y publicada en la revista especializada Archives of Sexual Behavior concluyó que las personas tenemos 54 encuentros de actividad sexual anuales de promedio, lo que equivale aproximadamente a un encuentro a la semana. Según otro estudio publicado en la revista Social Psychological and Personality Science, quienes reportaron menos actividades sexuales que este promedio informaron también de una menor satisfacción. No obstante podría tratarse de una insatisfacción provocada por las propias expectativas.

Después de todo, la expectativa de que más sexo siempre es mejor está muy interiorizada en nuestra mente. Un error. Aquella misma investigación publicada en la Social Psychological and Personality Science demostró asimismo que las parejas que tenían más de un encuentro sexual semanal no estaban más satisfechas ni eran más felices que aquellas que se encontraban en el promedio. Esto se conoce, en palabras de Hunter, como "punto de rendimiento decreciente". Un fenómeno que tiene lugar cuando una mayor cantidad de una actividad no produce un aumento proporcional de los beneficios sino menor.

Porque beneficios tiene. Como explica el doctor en sexualidad humana Logal Levkoff en la NBC News, "las sustancias químicas del cerebro liberadas durante el sexo mejoran aún más la unión" de una pareja y la hacen más sólida. Sin embargo, y según este especialista, la sexualidad abarca mucho más que los simples encuentros sexuales. También importan otras manifestaciones de intimidad física como son los abrazos o el intercambio de fantasías sexuales. En ese sentido, la comunicación es clave para comprender cuáles de estas formas de sexualidad e intimidad son prioritarias para cada miembro de la pareja.

Porque la calidad es más importante incluso que la cantidad. Tal y como apunta Hunter, "la frecuencia con la que tenemos relaciones sexuales no aborda si ese sexo es bueno, malo o insatisfactorio". Además, "tener malas relaciones sexuales no hará feliz a nadie" y "es importante recordar que el sexo bueno y satisfactorio, incluso si es una vez al mes o menos, puede ser preferible a tener sexo una vez a la semana que no genera el placer sexual necesario o sentimientos de intimidad y cercanía". Además, debemos tener en muy en cuenta que no es tan importante la frecuencia como las razones escondidas tras esa frecuencia.

"Si estamos peleando o desamorándonos de nuestra pareja, no tener relaciones sexuales podría ser síntoma de un problema mucho mayor. Sin embargo, si simplemente estamos ocupados, enfermos, navegando por la paternidad o nos identificamos como asexuales, entonces puede ser más circunstancial y nada por lo que entrar en pánico", explica detallatamente la experta en Psychology Today. Levkoff, por su parte, cuenta cómo el estrés, la inseguridad física y las nuevas tecnologías pueden disminuir la frecuencia sexual en las parejas. Sea como sea, y vale para cualquier asunto de pareja, lo primordial es comunicarse de verdad.