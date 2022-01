El coronavirus también puede manifestarse en la piel. Si bien no se habla tanto sobre lesiones cutáneas, la aparición de manchas rojas, sobre todo en la zona de las piernas, puede estar asociada al Covid. Hay artículos científicos que lo confirman y médicos que advierten que, en el último tiempo, están viendo más casos. Es importante visitar al dermatólogo si aparecen aunque, en general, no revisten gravedad, según aclaran. Sin embargo, tenerlas podría ser un indicador de que se transitó el virus entre aquellos que lo cursaron en forma leve y no llegaron a detectarlo.

“Ha habido papeles sobre piel y Covid desde el inicio de la pandemia, pero últimamente me llamaron la atención varios lesiones similares en pacientes que acababan de superar la infección”, dice Carolina Marcucci, dermatóloga del Hospital Álvarez y Cemar N° 1 y miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD).

Se refiere a la “púrpura palpable asociada con la vasculitis” y explica: “Esto ocurre cuando los vasos sanguíneos pequeños se inflaman y aparecen granos rojos o puntitos en la piel. Es un trastorno asociado con varias infecciones virales, como la faringitis, pero ahora lo estamos observando en recuperados de coronavirus, sobre todo de las rodillas para abajo”, sostiene Marcucci y explica que la vasculitis No es causado por la enfermedad sino por la respuesta inmune. del organismo que lo ataca.

“Los anticuerpos a veces inflaman la piel u otros órganos”, detalla la dermatóloga, quien estima que el porcentaje de casos con estas lesiones debería ser similar al de inicios de la pandemia, pero considera que hoy atiende a más pacientes porque el número de infectados .

Dice que la púrpura “no duele ni molesta” pero que conviene hacer algunos estudios para descartar, por ejemplo, problemas de coagulación de la sangre. El tratamiento dependerá de cada caso, aunque la principal recomendación es no te automediques.

El infectólogo Arnaldo Casiró, que trabaja en Álvarez y Cemar 1 y coordina el equipo del que forma parte Marcucci, dice que “estas lesiones cutáneas asociadas a la Covid están descritas desde hace tiempo en artículos científicos”.

“En este momento de la pandemia el seguimiento de los pacientes con Covid es vía telefónica o por videollamada ya que en su mayoría son casos leves. Al no revisar a la persona en el consultorio, las manifestaciones cutáneas muchas veces pueden pasar desapercibidas”, remarca Casiró.

Hay varias obras que hacen referencia a estas manchas rojas. Entre ellos, un artículo de la revista médica de la Academia Española de Dermatología y Venereología. “La publicación es de 2020 y ahí aparece púrpura pero asociada a coronavirus grave, cuando hoy también se observa en pacientes leves”, especifica Casiró.

Mientras tanto, Marcucci comparte una investigación alemana publicada en 2021 en la revista Archivos de Investigación Dermatológica, en el que también mencionan este tipo de lesiones cutáneas como una posibilidad en el periodo post-Covid. Además, aporta un tercer trabajo publicado en el Revista Internacional de Dermatología realizado en 2021, que toma 374 pacientes de 25 países y localiza casos de púrpura vinculados al coronavirus.

Florencia Neira, dermatóloga del Hospital San Carlos de Capitán Sarmiento, también encontró casos de púrpura palpable en pacientes que padecían Covid o se habían recuperado.

“Me sorprendió que se tratara de personas que solo presentaban síntomas dermatológicos. El año pasado no lo habia visto y ahora conocí a varios”, aporta.

Lo detectó en los miembros inferiores pero también hizo un diagnóstico clínico de estas características en los miembros superiores. “No arde, no pica, no molesta y en los casos que observé las lesiones se autolimitaron y desaparecieron a los pocos días, pero fue una forma que algunos tenían de darse cuenta que estaban pasando por el Covid o que ya lo habían superado”, dice.

Consultado sobre el mismo tema, Jorge Tiscornia, dermatólogo del Hospital Ramos Mejía e integrante de la SAD, confirma la presencia de este tipo de lesiones. “El covid tiene bastantes manifestaciones cutáneas, una de ellas es la púrpura palpable o no palpable. También estoy viendo manifestaciones parecidas a las de los sabañones”, sostiene.

En su caso, asegura que se encuentra con lesiones de este estilo de vez en cuando y desde el inicio de la pandemia. “Estos casos deben ser estudiados. Se puede hacer una biopsia de piel, así como una interconsulta”, comenta Tiscornia.

Explica que el propio cuerpo, para responder al Covid, produce citocinas inflamatorias que pueden comprometer los vasos sanguíneos y generar lesiones como la púrpura.

Y añade: “En el momento de la infección aguda, la piel suele pasar a un segundo plano. Tienden a visitar al dermatólogo cuando se recuperan”.