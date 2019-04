El festejo de la Pascua viene en general de la mano con una gran ingesta de chocolate, especialmente entre los niños. Regular su consumo es fundamental para cuidar su salud y que no se provoquen indeseables excesos.

Según indica la nutricionista Astrid Caichac, de la Universidad Autónoma de Chile, el máximo recomendado es de cuatro huevos pequeños al día. Además, recomienda variar si ingesta con otros alimentos y fijarse que sean los que tienen mayor porcentaje de cacao.

“En lo posible siempre moderar, para evitar complicaciones a corto plazo y también a largo plazo. El sobrepeso responde a una ingesta calórica superior al gasto energético sostenido en el tiempo. Si un niño come en un día come chocolate no va a tener mayor problema, mientras este exceso calórico no sea sostenido a lo largo del tiempo”, explicó la nutricionista en diálogo con el portal chileno chvnoticias.cl.

Según explica las nutricionista, Pascua es un momento donde los niños tienen acceso a una gran cantidad de chocolate. Es por ello que es muy importante enseñarles a autorregularse y si reciben un huevo grande, que lo fraccionen o lo compartan en familia.

Fuente: Ámbito