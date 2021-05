Desde hace años se está impulsando a las personas a tomar una cierta cantidad de agua para estar sanas, pero no hay evidencias científicas que demuestren que beber agua sin tener sed sea beneficioso para la salud.

El consejo de consumir dos litros de agua por día se difundió como una regla de oro para la salud, supuestamente esto sirve para mantenerse bien por más de 60 años. Sin embargo, hay expertos que advierten que esta regla no se puede aplicar por igual en todas las personas. Beber ocho vasos de agua cuando no se tiene sed puede no ser tan beneficioso para la salud de personas sanas. Aunque el consumo de agua diario sea importante, la cantidad a beber se debe adaptar a las necesidades de cada persona.

Guillermo Rosa Diez, presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología, le dijo al sitio Infobae que la hidratación con agua potable debe ser adecuada a cada uno: "La sed varía según las edades, el sexo, el peso y las actividades físicas que se realizan", explicó el experto.

Según el médico, la regla de beber dos litros de agua por día es una recomendación genérica que hace foco en hidratarse. "Hay que estar atento a la sed", señaló, esto no implica beber agua en exceso. "Una vida sana debe incluir un plan de alimentación con verduras y frutas que también son fuentes de agua", detalló Rosa Diez y agregó que las personas que practican deportes de alto rendimiento deben consumir aguas con sales.

También existen situaciones específicas en las que se recomienda beber más agua potable cada día. "En los casos de las personas con cálculos renales, tienen que tomar más de ocho vasos de agua para prevenir la formación de más cálculos", explicó el experto.

Otro caso particular es el de las personas que padecen poliquistosis renal del adulto, a dichas personas se les recomienda consumir más líquido.

Sin embargo, en el caso de que una persona padezca alguna enfermedad cardiovascular severa el consumo de agua en exceso debe ser evitado. "Si una persona tiene dudas sobre la cantidad de agua que debe tomar por día, debería consultar al médico", aconsejó Guillermo Rosa Diez.

"El cuerpo humano pierde agua mediante la transpiración, la orina y la materia fecal. Por eso, necesitamos tomar agua. Pero no tenemos que tomar agua en exceso. Sólo en tiempos de verano, se requiere más consumo porque se transpira más”, explicó Judith Zilberman, médica cardióloga a cargo del servicio de hipertensión del Hospital Argerich de la Ciudad de Buenos Aires.

La médica aclaró a Infobae que cuando se dice líquido se refiere a líquidos saludables, algunas personas creen que tomar gaseosas con azúcar cubre sus necesidades de ingerir agua. "Las gaseosas con azúcar no son una buena hidratación. Se necesita tomar agua potable diariamente. Tomar agua potable es un buen hábito", dijo Zilberman.

Fuente: Infobae / El Sol