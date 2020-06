El Ministerio de Salud Pública de la provincia, a través de la Dirección de Materno Infancia, difundió una serie consejos para el sueño seguro del bebé, con el fin de evitar fallecimientos.

- Es importante que se acueste siempre al bebé boca arriba. Esta posición favorece su desarrollo y disminuye el riesgo del llamado “síndrome de muerte súbita del lactante”.

- Al principio, es mejor que duerma junto a tu cama, pero siempre en su propia cuna, en un ambiente sereno, no demasiado caluroso.

- Dale la teta y vestilo con ropa cómoda, sin abrigarlo en exceso.

- Mantené la casa libre de humo, ya sea de leña o de cigarrillos. No basta con no fumar junto al bebé. Para cuidar el aire interior, no se debe fumar en ningún lugar de la casa.

- Acostá al bebé con los pies apoyados contra la parte inferior de la cuna y con los brazos por arriba de la sábana. De esta manera, no podrá deslizarse por debajo de las sábanas, y se evita la posibilidad de asfixia.

- Es importante que no duerma en asientos tipo “huevito” (porque ahí el bebé no puede moverse), ni en cochecitos, sillones, ni en la cama con sus hermanos o padres.

* En la cuna, es importante que tengas en cuenta

- Que el colchón sea firme, sin almohadas ni chichoneras.

- No colocar juguetes ni peluches.

- Que la altura de las barandas sea de 60 cm, como mínimo, y que no sean parcialmente rebatibles.

- Que si tiene barrotes, la separación entre ellos sea mayor de 4,5 centímetros y menor de 6 centímetros.

Las personas embarazadas que deseen comunicarse para realizar alguna consulta pueden llamar al 4305101 y para la parte de Pediatría al 4305542. Siempre de lunes a Viernes.