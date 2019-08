Una de las dificultades sexuales más frecuentes en las mujeres es la anorgasmia, más conocida como la falta de orgasmo. Esto viene a ser la incapacidad persistente y recurrente de experimentar el orgasmo,tras una fase de excitación sexual normal, ya sea sola o con la pareja.

Para conocer más sobre ello, Net TV consultó a Celia Laniado, sexóloga y psicóloga, quien detalló que existen tres tipos de anorgasmia:

La experta asegura que solo un 5% puede tener un problema médico u orgánico que le impida llegar al orgasmo, como alguna deficiencia vascular o situación hormonal. Mientras que en el 95% restante las causas son psicológicas. “Por miedos, faltas de aprendizaje, miedo al placer”, señala.

Además, aclara que “no es una enfermedad, no es un problema; es falta de aprendizaje que lleva implícito el miedo al placer. El orgasmo no te lo provee el hombre. Es algo que la mujer tiene que aprender”.

En el libro #AmigaDateCuenta recomiendan no presionarse para “quedar bien”o “no decepcionar a tu pareja”, ya que eso hace que la mujer se bloquee y por lo tanto no llegue al orgasmo. Por ello, lo importante es relajarse y no estar preocupada por factores externos.

Pero, ¿qué más se puede hacer?

Acá te detallamos 10 recomendaciones a tener en cuenta si se te dificulta experimentar el orgasmo.

Ir a una consulta con una sexóloga, preferiblemente mujer, con título habilitante.

Empezá a conocerte: mirate con un espejo la vulva para conectarte con tu genitalidad femenina. Es importante que conozcás tu cuerpo. El pubis, los labios mayores, menores, la cavidad genital y el clítoris, que existe solo para el placer.

Tocate para identificar las zonas que te dan placer.

Conversá con tu pareja para contarle qué te gusta o qué no te gusta. Debe saber qué presión se necesita en la caricia del clítoris. Tenés que mostrarle al hombre cómo querés ser acariciada.

El clítoris es una zona muy sensible, pura terminación nerviosa, hay que acariciarlo muy suave. Si se masajea demasiado, enfría en vez de excitar.

El sexo oral ayuda, ya que con la lengua no se puede hacer tanta presión y eso es idóneo.

El orgasmo es un logro personal. Cuánto más converses con tu compañero es mejor.

El orgasmo se da mayormente por la estimulación del clítoris.

No es responsabilidad del hombre. Debe acompañar a la mujer yaprender a acariciarla.

Si la falta de orgasmo en la mujer se da por la eyaculación precoz de su pareja, el hombre debe realizarse algún tratamiento para resolverlo.

Laniado reitera que es fundamental acudir a un especialista cuando se tiene anorgasmia. “Es como querer curar una caries sin ir al dentista. Para eso están los profesionales, lo mejor es consultar”, concluye.

Finalmente, para relajarnos después de toda esta información de utilidad, te dejamos un video que seguramente te divertirá.