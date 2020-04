1.

¿Puede la alimentación prevenir la infección?”

Sí, pero no de la manera en la que nos imaginamos. Cuando hablamos de prevención de infecciones o de enfermedades, la gente suele imaginarse a un tipo de dieta o unos alimentos concretos ejerciendo una protección directa.

En el caso concreto de las infecciones víricas, debemos intentar no caer en un estado de malnutrición o de déficit de alimentos o nutrientes clave, pues estos contribuyen al normal funcionamiento de nuestro sistema inmunológico . En las personas enfermas, un correcto soporte nutricional sí que puede ayudar a mejorar el pronóstico de la enfermedad.

Llevar una correcta nutrición es importante en cualquier caso, no solamente en relación a infecciones víricas

Aún así, llevar una correcta nutrición es importante en cualquier caso, no solamente en relación a infecciones víricas, ya que permite que los síntomas no avancen con tanta rapidez y que los tratamientos médicos y farmacológicos respondan mejor. Para aquellos pacientes que se encuentran en estado grave es especialmente clave controlar la alimentación. Pero insisto, esto es tan aplicable a una infección respiratoria como a cualquier otra condición que nos haga necesitar un soporte nutricional avanzado.

2.

¿Se transmite el coronavirus a través de los alimentos?”

A día de hoy no tenemos ningún dato que apoye esta creencia, pues el virus se reproduce en algunos animales y humanos, pero no en los alimentos. Hay bacterias, hongos y levaduras que sí que crecen en los alimentos y nos pueden provocar toxi-infecciones, pero el virus Covid-19 no lo hace.

En este sentido, un alimento nos podría transmitir la enfermedad como cualquier otro objeto receptor; una bufanda, un utensilio de cocina o una prenda de ropa, por ejemplo.

3.

¿Hay alimentos que puedan prevenir infecciones?”

Los estudios que tenemos en la línea de prevenir o a curar infecciones son poco concluyentes. Es muy complicado que de toda la alimentación de una persona podamos atribuir propiedades preventivas o curativas a un único alimento. Pero sí que tenemos algunas a considerar si queremos una alimentación que optimice nuestras defensas.

Es decir, no es tanto que el limón o la naranja puedan prevenir una infección, sino que una dieta pobre en frutas, verduras o algunos micronutrientes en concreto pueda estar relacionada con un aumento de infecciones.

No nos hará ningún mal tomar algunos alimentos que probablemente estemos escuchando durante estos días como agua con limón, infusiones, jengibre, té verde, arándanos o tomate, pero tampoco podemos depositar en ellos efectos milagrosos. De nada va a servir tomar de manera aislada estos alimentos si no seguimos una dieta saludable.

4.

¿Que recomendaciones dietéticas deberíamos seguir en la situación actual?”

Aquellas que vayan mucho más encaminadas a permitirnos llevar una alimentación saludable en un contexto al que no estamos acostumbrados. Nuestra dieta convencional no se ajusta a las demandas de energía actuales. Ahora adoptamos un comportamiento aún más sedentario y necesitamos una alimentación menos energética. En líneas generales, recomendaría un aumento del consumo de frutas y verduras y evitaría alimentos superfluos y insanos. Resalto esto último, ya que es posible que durante los próximos días nos entren más antojos y las posibilidades de consumir este tipo de productos se multipliquen.

Es importante también mantener una correcta hidratación y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, que sí que podrían perjudicar el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Dándole una segunda lectura a esta situación de confinamiento, tampoco podemos despedirnos sin invitar a aprovechar estas horas extra en casa para hacer algo de ejercicio o a aprender a cocinar nuevas recetas saludables.

Fuente: La Vanguardia