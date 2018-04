Un nuevo tratamiento para el cáncer de pulmón más frecuente que combina inmunoterapia y quimioterapia y reduce el riesgo de muerte en un 51% ya está disponible en Argentina, informaron especialistas.



Se trata del medicamento inmuno-oncológico pembrolizumab para su uso combinado con quimioterapia que contenga pemetrexed y carboplatino (carbo/pem), que fue aprobado recientemente por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) como tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (Cpcnp), que representa entre el 85 y 90% de los casos.



Un estudio internacional publicado en "The New England Journal of Medicine" demostró que esa combinación "reduce el riesgo de muerte en un 51% -comparada con quimioterapia sola- para tratar el Cpcnp no escamoso metastásico".



"En el estudio, realizado en 616 pacientes vírgenes de tratamiento, todos los objetivos buscados fueron alcanzados: mejor tasa de respuesta, sobrevida libre de progresión y aumento de la sobrevida global", afirmó Claudia Bagnes, jefa de Oncología del Hospital Tornú.



La especialista destacó que los resultados obtenidos "son altamente gratificantes". "En todos los grupos de pacientes se demostró el beneficio de agregar pembrolizumab a la quimioterapia", enfatizó.



Por su parte Leena Gandhi, de la Sección de Oncología Clínica Torácica en el "NYU Langone"s Perlmutter Cancer Center" de Nueva York y primera autora del artículo publicado, coincidió y agregó que "los datos clínicos hallados sugieren esa combinación como un nuevo estándar de tratamiento de primera línea para la enfermedad".



"Nuestra meta es prolongar las vidas de los pacientes con cáncer de pulmón, y los hallazgos de supervivencia del estudio, que muestran que el riesgo de muerte se redujo en un 51%, son importantes también para la comunidad médica", dijo en tanto Roger Perlmutter, presidente de Merck Research Laboratories.



El cáncer de pulmón es uno de los más letales, especialmente si se diagnostica tardíamente, y es el tumor maligno más frecuente a nivel mundial.



Según la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el tercero con mayor prevalencia en la Argentina, con 11.242 casos nuevos por año, pero la mortalidad es más alta que la del cáncer de mama o el colorrectal, con 10.531 muertes anuales.



Además,está en el primer lugar para los varones (7.422 muertes anuales) y en el tercero para las mujeres (3.109 muertes anuales).



Las edades



El cáncer de pulmón afecta sobre todo a personas entre 60 y 65 años, según el sitio del Ministerio de Salud argentino. Menos del 15 por ciento de los casos acontecen en personas menores de 30 años. Suele originarse a partir de células epiteliales y puede derivar en metástasis e infiltración a otros sitios del cuerpo.