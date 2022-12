La situación de los años 2020 y 2021 frente a la COVID-19 ha mejorado significativamente al día de hoy debido a las medidas de prevención y, sobre todo, a las vacunas generadas en tiempo récord. Hoy, llegando al final de un 2022 muy lejano a esa realidad, con una "nueva normalidad” en curso y cifras de casos opacados muchas veces por brotes ya conocidos y más frecuentes, como Influenza y Virus Sincicial Respiratorio, los médicos neumonólogos de la Sección de Infecciones Respiratorias de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria acercan una enfática recomendación a la población.



Según datos del Ministerio de Salud (MSAL), en la última semana de noviembre, reportó un alza del 56% en los casos de COVID-19. Ante el inicio del verano y las fiestas de fin de año, existe el riesgo de que se repita la situación en que se alcanzó un pico de 140.000 infectados por día en el mes de enero 2022. Cabe destacar que, hasta ahora, el aumento del número de casos no se traduce en una carga elevada de hospitalizaciones y muertes.



Respecto a la vacunación contra el COVID, el MSAL indica que 41.053.190 personas recibieron una sola dosis, 37.906.316 recibieron dos dosis, 30.158.543 vacunadas con 3er dosis o 1er refuerzo y finalmente 28.479.986 vacunadas con 4ta dosis o 2do refuerzo. Si dividimos por grupos etarios, en aquellos mayores de 18 años, solo el 58.9% recibió el primer refuerzo y en mayores de 50 años, alcanza el 71.8%. La cobertura disminuye en niños y adolescentes con una tasa del 37.2% en el grupo entre los 12-17 años, el 12.6% en niños de 5-11 años y el 2.4 % en niños de 3-4 años.



APLICACIÓN DE DOSIS DE REFUERZO ¿TENGO QUE VACUNARME?



En la Argentina, por el momento, las vacunas bivalentes de Pfizer y/o Moderna -que incluyen un componente de la cepa del virus original y un componente de la variante Ómicron- ya han sido aprobadas por ANMAT pero no se encuentran aún disponibles y la vacunación se realizará con las dosis de la vacuna original que se vienen aplicando como refuerzo en la campaña (Pfizer y Moderna).



Dado el contexto nacional e internacional de aumento de casos, recomendamos que el mayor porcentaje de población posible se aplique el 3er refuerzo (5ta. dosis) con las vacunas disponibles a tal fin. Si bien sería deseable que este refuerzo se haga con la vacuna bivalente, si esta última no estuviera disponible creemos que debería hacerse con la que se ofrezca en los vacunatorios.



A modo de resumen, para aquellas personas que recibieron su última dosis hace más de 4 meses la recomendación es:



•Personas entre 3 y 17 años → correspondería aplicarse el primer refuerzo.

•Personas entre 18 a 49 años sin condiciones de riesgo → correspondería aplicarse segundo refuerzo.

•Personas de 50 años y más → correspondería aplicarse tercer refuerzo.

•Personas entre 18 a 49 años con condiciones de riesgo → correspondería aplicarse tercer refuerzo.

•Personas a partir de los 12 años con inmunocompromiso → correspondería aplicarse tercer refuerzo.

•Personal de salud y estratégico independientemente de la edad → correspondería aplicarse tercer refuerzo.

•Personas que residan o trabajen en instituciones cerradas o de internación prolongada → correspondería aplicarse tercer refuerzo.



Además, recomendamos que las personas en grupos de riesgo mantengan el uso de barbijo en aglomeraciones y lugares cerrados, y en la atención sanitaria. En presencia de síntomas de enfermedad respiratoria aguda siempre consultar al médico y no minimizar el cuadro.



La vacunación siempre es un acto colectivo y no sólo de los grupos de riesgo, por lo que toda la población debe cumplir los esquemas de vacunación contra la COVID-19.

Con el paso del tiempo y la disminución en las cifras de casos graves, se pierde la percepción del riesgo y no se considera necesario recibir vacunas ni los refuerzos, olvidando que son la mejor herramienta con la que contamos hoy como grupo humano para protegernos adecuadamente contra la esta enfermedad para seguir en la reduciendo las tasas de internación y muerte.



El objetivo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria es, teniendo en cuenta el incremento del número de casos de COVID-19 informado por el MSAL, el de transmitir las recomendaciones que consideramos pertinentes para mantener bajo control de la mejor manera posible la presente pandemia de COVID-19. Reconocemos que resulta complejo entender cuáles de las herramientas disponibles son recomendables y que las recomendaciones que difundimos se basan en las mejores evidencias disponibles a la fecha pueden cambiar en el futuro, en cuyo caso estaremos atentos y dispuestos realizar las aclaraciones que fueran necesarias.

Fuentes: Dra. Laura Pulido, Dra. Maria Laura Gauna, Dr. Alejandro Chirino, Dr. Alejandro Videla, Dr. Ariel Manti, Dr. Fabián Victorio, Dr. Mariano Izaguirre, Dr. Oscar Rizzo, Dr. Carlos Luna.