Docentes cortan media calzada en Ruta 436 en Iglesia y otros se reúnen en Jáchal en reclamo salarial

Las protestas se realizan este jueves en el norte sanjuanino y se suman a la marcha de antorchas que docentes realizaron el miércoles en el centro de la capital.

El conflicto docente en San Juan continúa con nuevas manifestaciones. Este jueves 12 de marzo, un grupo de educadores realiza un corte parcial sobre Ruta 436, a la altura de El Colorado, en el ingreso al departamento Iglesia, en reclamo por mejoras salariales.

Según informaron fuentes policiales, en el lugar hay entre 15 y 20 manifestantes, en su mayoría docentes de Iglesia, quienes se encuentran sobre media calzada con pancartas visibilizando el reclamo.

El tránsito permanece habilitado, ya que el corte es parcial, mientras que personal policial trabaja en el lugar junto a efectivos de Gendarmería Nacional para ordenar la circulación de vehículos.

En paralelo, otro grupo de docentes se concentra en el departamento Jáchal. Allí, unas 15 personas se encuentran en la plaza ubicada en la rotonda de San Roque, desde donde prevén realizar una manifestación vinculada al mismo reclamo salarial.

Las protestas se producen un día después de la marcha de antorchas realizada en el centro sanjuanino, donde alrededor de 500 docentes y manifestantes recorrieron las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo, con concentración frente a la Catedral.