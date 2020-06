Por: María Inés Montes

No todas las especies vegetales que viven en un jardín, maceta o balcón están adaptadas para soportar los climas extremadamente fríos. Esto depende de cada variedad y de la ubicación que cada planta tiene. Un ejemplo, las exóticas, que deben adaptarse al clima seco, frío y debemos crearles una atmósfera húmeda. Cuando las temperaturas son superiores a 0º C, muchas de las plantas de jardín la pasan realmente mal. Hay ejemplares que, pesar de soportar las bajas temperaturas, necesitan cierta protección porque resultan las más vulnerables, como las plantas de flor, las recién cultivadas, las exóticas, las jóvenes, los citrus y huertas de casa. Hay que tener en cuenta los días de viento Zonda; las plantas tapadas debes levantarle la tela para que no se asfixien. Lo mismo los días de calor. Recuerda que debes estar atento a las condiciones de clima reinantes.

Los arbustos y árboles jóvenes

Se refiere a las especies jóvenes, estos no están adaptados al clima por lo tanto hay que rustificarlos al medio ambiente, pero justamente no es la época adecuada la que estamos transitando. Por ello todo arbusto o árbol nuevo o pequeño debes protegerlo contra el frío y las heladas. La solución es recurrir a las telas anti - heladas. ¿Cómo hacerlo?: Insertar cañas o estacas alrededor del ejemplar, que queden fijas en el suelo, luego armar la cobertura del arbusto o árbol con la tela anti helada y por último fijarla con cuerdas, grapas jardineras o cociéndola. Usa las protecciones desde principios o mediados de otoño, al menos durante las noches, y ya en invierno, todo el día.

Las especies en maceta

Estas sufren más el frío que las plantadas en el suelo, por eso es necesaria una buena protección. Otra solución de protección son los plásticos con burbujas que vienen para envolver los objetos frágiles o con una arpillera liviana. Cubrir la circunferencia con soportes de caña o palos y colocar a su alrededor la tela anti helada o lo que consigas. Una opción es guardarlas en un lugar con techo, por ejemplo, galería, patio o garaje. También, puedes colocarlas juntas contra la pared y taparlas con plástico u otro material. Si no es posible ponerlas al lado de una pared, usa dos sillas o caballetes para formar una estructura de sujeción del plástico. Recuerda destaparlas durante el día para que puedan respirar y evitar el exceso de humedad si las cubriste con plástico o para que les llegue la luz solar si las cubriste con arpillera.

Los citrus pequeños

La época en la que plantamos los citrus depende, como en todos los cultivos, del clima de la zona. Podemos hacerlo en otoño en lugares con inviernos suaves o, en primavera en lugares con heladas frecuentes. La ubicación es fundamental ya que requieren del sol y no toleran el frío. En lo posible también, protegidos de los fuertes vientos. La foto muestra el armazón con palos y luego se recubren con la tela.

¿Por qué proteger?

Las partes que componen una planta son esenciales para su desarrollo, por eso tanto su parte aérea, los tallos, hojas, flores y las raíces, si se hielan no son capaces de recuperarse y muere. La única diferencia es que la parte aérea, es capaz de rebrotar ante la llegada de la primavera si se le practicado una buena poda. En cambio, las raíces son muy delicadas por eso hay que colocarles un acolchado que consiste en una técnica para cubrir el suelo con una capa de material orgánico (hojas, cortezas, paja o musgo.) o inorgánico (grava, plástico, etc.) para preservarlo y aislarlo. Este sistema es el más idóneo contra las heladas y las temperaturas extremas del invierno, ya que evitará que las plantas mueran por congelación. En el jardín cubrir el suelo con abundantes hojas secas es una medida práctica.

El riego en invierno, juega un papel importante

El nivel de drenaje del suelo es fundamental para evitar que la tierra retenga las lluvias y riegos. La filtración y eventual congelamiento del agua bajo la superficie causa estragos en las plantas. Esto sucede con los cultivos de rocalla, maceteros, jardineras, y en los terrenos hacia donde bajan las pendientes. La frecuencia y volumen de riego se debe disminuir de acuerdo a las condiciones climáticas reinantes y el control de humedad en el suelo.

¿Qué es la tela anti heladas?

La tela anti helada, conocida también como malla anti heladas o manta térmica para plantas, es un velo que protege los cultivos de las condiciones climatológicas adversas, como el frío, la escarcha, el hielo y la nieve. Es un material poroso, lo que significa que deja pasar el aire y el agua, y además crea un microclima algo más cálido ya que retiene el calor del suelo. Protege los cultivos de las plagas y de la deshidratación. Si se trata con cuidado, puede ser utilizada más de una vez, pues soporta la radiación solar.

Otras opciones para cubrir las plantas

* Plástico de burbujas: ideal para los contenedores antes de plantar como protección para todo el invierno. Sirven para emergencias ante heladas muy puntuales. Sirven también para los bulbos que has plantado en otoño y florecerán a fines del invierno.

*Fieltro: ideal para envolver contenedores de árboles cítricos o delicados.

*Poliestireno: este cubrimiento es ideal para arbustos robustos y frondosos.

* Fibra de coco: podemos forrar la maceta atándola con alambre o cuerda, el momento ideal es antes de plantar el ejemplar para que no sufra.

*Plástico: sirve para macetas pequeñas, se cortan trozos de plástico de burbujas y se pegan o atan dejando que asome a la superficie.