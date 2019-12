Por Lisa Navas y Fabiana Juárez

A lo largo del 2019 muchos sanjuaninos pasaron al frente por su espíritu de lucha y por concretar nuevas metas pese a las adversidades que presentó este año en el orden político, económico y social. Supieron superar los obstáculos no sólo para lograr un crecimiento personal, sino también para contribuir a que los demás tengan una mejor calidad de vida. Sus historias fueron reflejadas en las páginas de DIARIO DE CUYO que, como todos los años, quiso darles el reconocimiento que merecen. Políticos, deportistas, artistas, funcionarios judiciales, empresarios y personas desconocidas participaron de la clásica producción fotográfica "Los Personajes del Año". Fueron 76 las personalidades, 35 más que en 2018, quienes se dieron cita en el Parque de Mayo, escenario elegido para la sesión de fotos.



­Daniel Molina. Oficial de Policía de la Comisaría 18va, Albardón, que intervino de oficio en un caso de maltrato animal. Decomisó dos yeguas y se encargó de alimentarlas y trasladarlas hasta el Faunístico.



Juan Pablo García. Tiene 15 años y es alumno de la Escuela Industrial. Representó a la Argentina en las Olimpiadas de Ciencias Juniors que se realizaron en Catar. Obtuvo la medalla de bronce.



Iván Simoncelli y Silvina Adarvez. Dirigen el Faunístico donde los especialistas lograron el primer nacimiento en cautiverio de un cóndor y su posterior liberación, y descubrieron dos nuevos géneros de parásitos que se alojan en las tortugas terrestres.



Yohana Torrico. Es una chica trans, de 31 años, que se presentó en la elección de Embajadora del Sol por Caucete. Obtuvo el segundo lugar y el título de Embajadora Segunda.



Rodrigo Robles. Es un sacerdote a cargo de la Pastoral de Adicciones y dirige la Comunidad Fuego que contiene gratis a personas adictas y a sus familias. Abrió una panadería solidaria en la Parroquia Santos Cosme y Damián para darle trabajo a la gente.



Candela Rocío Agüero. Tiene 18 años y es la Reina Nacional de la Uva y el Vino 2019, del departamento Caucete. Después de 11 años, una caucetera ganó la corona en su propia tierra. Rocío León es la Virreina.



Camila Santamaría y Ana Paula Vilanova. Son Reina y Virreina Nacional del Sol, respectivamente, y las últimas en usar corona en la Fiesta Nacional del Sol, ya que se cambió el título de Reina por el de Embajadora y los atributos.



Milagro Alonso Quiroga. Tiene 18 años y se convirtió en Paisana Nacional de la Tradición, la fiesta más importante del departamento Jáchal. Tras una votación muy pareja se quedó con el título en la edición 59na del evento.



Agustina Morán. Tiene 19 años y fue electa Representante Nacional de Santa Lucía, estrenando el cambio de título. En este departamento también se decidió reemplazar el título de Reina por el de Representante.



Fray Carlos María Domínguez. Por decisión del papa Francisco se convirtió en Obispo Auxiliar en San Juan, un rol que no se cumplía desde 1966. Su misión es ayudar a monseñor Jorge Lozano con su tarea evangelizadora.



Georgina Coldwell y Erik González. Ambos son astrónomos que desarrollaron diversas tareas destacadas en la previa y durante el desarrollo del eclipse de Sol que se transformó en un evento turístico que convocó a científicos de todo el mundo.



Principal José Trigo. Dirige la Banda de Música de la Policía cuyos integrantes se caracterizaron de personajes infantiles para celebra el Día del Niño en diferentes departamentos con un show fuera de serie con música para niños.



Fraternidad Boliviana. Este año trajo a la provincia "La diablada" otra danza tradicional de Bolivia para honrar a la Virgen de Copacabana con los tres personajes principales: el Diablo, la Diablesa y San Miguel Arcángel.



Claudio Rodríguez. Es el jefe de la Morgue del Hospital Rawson, quien creó una biblioteca en este servicio para que tanto los empleados del hospital como los familiares de los pacientes tengan un lugar donde relajarse con la lectura.



Guillermo Chirino y Lorena Martínez. Perdieron a su hijo en un siniestro vial y en su honor crearon la Fundación Familias del Dolor que brinda contención y asesoramiento jurídico gratis a las familias que atraviesan por una tragedia similar.



Benjamín Mercado. Es el bebé de 7 meses que tras pasar más de 20 minutos sin signos vitales, como dijo su madre y ratificó una de las vecinas, "resucitó". Aseguran que fue por un milagro de los santos Cosme y Damián.



Martina Muñoz. Es una violinista sanjuanina, de 13 años, que ganó un premio iberoamericano y donó parte del dinero recibido a los niños con cáncer. Ella misma los visitó en el Hospital Rawson para entregarles una tarjeta y un regalo.



Sunko Eyquem y Milagros Figueroa. Ambos tienen síndrome de Down y asisten al Bachillerato José Manuel Estrada, en Chimbas, donde integran el Cuerpo de Bandera. Son segundo y tercera escolta respectivamente.



Victoriano Cantos. Sanjuanino de 52 años que donó médula ósea a un nene de 4, al que conoció personalmente. Ambos fueron reconocidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en el marco del Día del Donante de Médula Ósea.



Carmen Nievas. Cirujana cardiovascular que mediante una cirugía laser y un tratamiento, desarrolló un método que evita la amputación en pacientes con problemas de diabetes o tabaquismo. Su primera operación fue en febrero de este año.



Carlos Mercado. Director de la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino, de San Agustín de Valle Fértil. Recibió la distinción "Gobernador Enrique Tomás Cresto" que anualmente entrega la Cámara Alta del Congreso. La escuela triplicó la matrícula en la última década bajo su gestión.



Emanuel Slawiñski y equipo. Es quien dirige el proyecto de desarrollo de robots que desactivan bombas, pedido por el Ministerio de Defensa. Se trata de vehículos no tripulados con dos brazos, teleoperado, que podrá trabajar con sustancias o sitios de peligro.



Franco Penizotto y Sebastián Godoy. Con su juego para desarrollar conocimiento en ciencias duras ganaron en la feria Virtuality que se realizó en San Juan. Ganar en esta instancia les significó obtener un pase para participar en la instancia principal de la feria, que se desarrolló en Francia.



Sinfónica de la UNSJ. Después de 45 años sin tocar en Buenos Aires, en agosto (junto al solista de piano Alberto Trimeliti) brindó un concierto en el CCK, con obras de Rachmaninov, Tchaikovsky y Fontenla. Ricardo Marinelli, Alberto Velasco, Juan Carlos Caballero y Claudio Sánchez, músicos, representaron a la orquesta en la producción de fotos.



Javier Villegas. Tiene 28 años y es el primer pianista sanjuanino en ofrecer un concierto en el CCK en Buenos Aires, invitado por la Alapp Argentina (Asociación Latinoamericana de Pianistas Pedagogos) para el ciclo Clásica Joven. Tocó en el Salón de Honor, la sala dedicada a los conciertos de cámara y piano.



Graciela Musri. Recibió el Premio Konex 2019 en Musicología, tras ser una de entre 5 exponentes nacionales en ese rubro. Es música, docente e investigadora. Doctora en Artes, Magister en Arte Latinoamericano y Magister en Historia. Es profesora titular de Historia de la Música y Coordinadora del Gabinete de Estudios Musicales en la UNSJ.



Beatriz García Huertas. Artista Plástica. Este año ganó el Premio Internacional de Escultura con Caleidoscopio, fue una de las artistas elegidas para el Parque Escultórico de Anchipurac (Gota del Desierto) y realizó este año su primera muestra individual en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (Lágrimas).



Victoria Balanza. Exintegrante del ballet de Julio Bocca y exprincipal del Ballet contemporáneo del Teatro San Martín (el más importante en ese género del país), se retiró de los escenarios. Este año bailó en el Teatro del Bicentenario, por última vez, y lo hizo con El Mesías, de Mauricio Wainrot.



Martina Flores. Este año se lanzó con su nueva banda "Martina Flores y Verlámina adjunta", con la que tuyo importante proyección local. Fue seleccionada para representar a San Juan en Las voces del vino, concierto para celebrar el Día del Vino, organizado por Coviar que tuvo lugar en el CCK, donde compartió escena con reconocidas figuras como Kevin Johansen.



Melody Carrizo. Por decisión unánime del jurado (estuvo integrado Patricia Sosa, Valeria Lynch, Lucía y Joaquín Galán) la extrovertida intérprete de folclore, de 10 años, llegó a la final del segmento de ShowMatch: Genios de la Argentina, que conduce Marcelo Tinelli. Pasó a la última instancia luego de cantar "Sólo quiero rock and roll", de Oscar Bellavilla, y fue sensación haciéndola a dúo con Patricia Sosa.



Nicolás Tivani. Se consagró campeón sanjuanino de ruta ganando cuatro carreras, entre ellas la Mendoza-San Juan, tercero en la Vuelta de Uruguay y ganador de la sexta etapa de la Vuelta a San Juan. Además sumó su aporte a la cuarteta de la persecución para ganar la medalla de oro el Argentino de Pista.



Cecilia Román. La campeona mundial gallo de la FIB realizó dos defensas exitosas de su corona GPP a Valeria Pérez y Julieta Cardozo. En ambos casos se impuso con autoridad ratificándose como monarca indiscutida. Su defensa mandatoria ante la número uno del ranking se realizará en febrero próximo.



Román Herrmann. El ajedrecista sanjuanino que se consagró campeón panamericano amateur en el torneo desarrollado el pasado mes de octubre en Costa Rica y adquirió el título internacional CM (Candidato a Maestro). Durante el año compitió en distintos lugares del mundo y siempre obtuvo resultados destacados.



Oscar Contrera. El patinador sanjuanino Máster, realizando un esfuerzo económico personal muy grande, compitió en el Maratón de los Roller Games desarrollados en Barcelona, consiguiendo la medalla de bronce en su categoría. Logro que se suma a sus dos Cruces de los Andes y otros muchos títulos.



Alan Cantero. Otro de las jóvenes promesas que ya es una realidad en el fútbol sanjuanino. Surgido de las inferiores de Peñarol logró convertirse en una figura clave para que el equipo lograra el tan anhelado ascenso al Federal A donde actualmente se desempeña este equipo local.



Silvia Falcón. La joven es una de las pioneras del fútbol femenino en la provincia. Siempre vistió la camiseta de Palermo Federal Club. Uno de sus logros más destacados fue convertirse en una jugadora récord en el país. El fundamento: tiene en su haber mil partidos jugados, una cantidad que hasta ahora no igualó ninguna jugadora a nivel provincial y nacional.



Juan Manuel Garcés. Director Técnico de la Selección Argentina Sub-19 de Hockey Sobre Patines. Sus dirigidos lograron llegar a la final del Mundial que se realizó este año en Barcelona, España. El equipo albiceleste obtuvo el título de subcampeón tras una participación destacada.



Matías Giménez. Fue una de las apariciones más prometedoras en San Martín, surgido de las inferiores del club verdinegro. Hoy, este joven futbolista tiene un lugar fijo en la Primera División.



Lucas García. Creó un lápiz ecoamigable llamado "Pruxi" y su proyecto fue finalista al premio nacional Emprendedor del Año, por el cual la provincia de San Juan compitió junto a otros 19 proyectos del país. El lápiz es reutilizable porque contiene semillas de árboles o plantas aromáticas que pueden plantarse y generar un nuevo ciclo de vida. El equipo de "Pruxi" también está formado por Claudio González, Julieta Ladstatter y Fernando Quintero.



Ana Cernuda. Es la directora del Instituto Tecnológico y Hortícola Semillero, entidad gubernamental dedicada a realizar análisis de laboratorio al sector de los alimentos y cadenas productivas. En octubre el laboratorio ganó el primer premio, medalla de oro, en la categoría Sector Público, del Premio Nacional a la Calidad.



Pedro Pelegrina. Enólogo de la Bodega y Viñedos Casa Montes SA, que este año ganó la medalla de Gran Oro por su vino Blend Fuego Negro 2019 Sauvignon Blanc - Viognier. Fue en la XXXI Cata de Vinos de San Juan, el prestigioso concurso nacional y el más importante evento vitivinícola de la provincia.



Juan Camuñas. Enólogo de la Bodega Juan Camuñas que este año este año ganó la medalla de Gran Oro por su vino Finca Camuñas Reserva Aniversario 2017 Malbec. Fue en la XXXI Cata de Vinos de San Juan, el prestigioso concurso nacional y el más importante evento vitivinícola de la provincia.



Renzo Sánchez. Una de los enólogos de Bodegas Salentein SA, que participó de la elaboración del vino Pyros Single Vineyard 2015 Malbec que ganó la medalla de Gran Oro. Fue en la XXXI Cata de Vinos de San Juan, el prestigioso concurso nacional y el más importante evento vitivinícola de la provincia.



Sebastián Rodríguez. Propietario de la Bodega Merced Del Estero que ganó la medalla de Gran Oro con su vino Mil Vientos 2018 Bonarda. Fue en la XXXI Cata de Vinos de San Juan, el prestigioso concurso nacional y el más importante evento vitivinícola de la provincia.



Emilia Palacio. Tiene 33 años y lidera la Agrupación Papás en Lucha, un espacio que contiene a aquellos hombres impedidos del contacto con sus hijos. Dijo que desde que nació Papás en Lucha su teléfono no paró de sonar, que la contactan hombres y mujeres de San Juan, pero también de otras provincias, en busca de asesoramiento.



Benjamín Sánchez. El niño de 5 años que estuvo perdido casi 24 horas en El Salado, sin comida ni agua. Cientos de voluntarios se sumaron a la búsqueda en la que participaron 400 miembros de distintas fuerzas provinciales y nacionales. Los sanjuaninos coparon las redes sociales con cadenas de oración para que el nene apareciera sano y salvo.



Alumnos de la Escuela Obispo Zapata. Además de ser premiados hasta internacionalmente en varios concursos, fueron elegidos como los representantes de Argentina para participar del Sakura Science High School Program 2019. Se trata de una beca que les permitió visitar las principales universidades e instituciones de investigación de Japón.



Benjamín Granado. El pequeño llegó al mundo con 5 meses de gestación, un peso de 565 gramos y un 90% de mortalidad. Contra todos los pronósticos médicos, superó todas las adversidades que nadie imaginaría que un bebé tan prematuro pudiera soportar. Recibió el alta tras una internación de 120 días y de alcanzar los 2,570 kilos de peso.



Leonardo Borgogno. Desde hace seis años enseña yoga y trabaja con el método "Iyengar". Ahora también les enseña esta disciplina a los presos del Penal en Chimbas, en el marco del programa de la Fundación Espartanos, con el objetivo de aquietar la mente de los internos para lograr una mejor convivencia.



Lucas Aguirre. Preside la primera Asociación de Dibujantes Argentinos, en la provincia. Por primera vez los dibujantes locales se agruparon y lograron una representación a nivel nacional. La asociación tiene como objetivo brindar un marco legal a los dibujantes e ilustradores, además de brindar constante capacitación y perfeccionamiento.



Guadalupe Suárez Jofré. Por su trayectoria y la calidad de su producción, la directora teatral y performer fue invitada a representar al país en el Festival de Teatro de Avignon de Francia. Una oportunidad para ver lo que se hace sobre tablas y generar diálogos.



María de las Mercedes "Poro" Quiroga. Nació con parálisis cerebral severa, que afecta sus capacidades motrices A los 41 años y tras haber cursado como cualquier alumno universitario, haber rendido todas las materias y aprobado su tesina, se recibió de licenciada en Letras y trabaja como investigadora en la UNSJ.



Pablo Montemurro. Se convirtió en el primer narrador de cuentos populares en escuelas y el primero en crear un espacio para formar narradores niños, adolescentes y adultos.



Diego Vega. Chef y creador de "Tomaticán Mercado de Sabores", la primera feria privada de cocineros locales. Esta feria reunió a varios cocineros locales, bodegas, cervecerías y emprendimientos gastronómicos.



Sergio Uñac. Gobernador de San Juan. Consiguió la reelección con el 55,84%. Se puso al hombro la campaña nacional y dos diputados mantuvieron sus bancas en el Congreso. Sorteó con éxito la crisis nacional y tejió un aceitado vínculo con Fernández.



Adriana Tettamanti. Jueza del Contencioso Administrativo. Le ordenó a Energía San Juan la entrega de equipos a pacientes electrodependientes, reafirmó el acceso público a sentencias y anuló la suspensión ilegal a un intendente. Además, fue ternada por tercera vez para la Corte.



Daniel Olivares Yapur. Ministro de la Corte. Fue designado ministro de la Corte. En 2004 asumió como juez en el Octavo Civil y en 2013 ascendió a la Sala III de la Cámara Civil. Tiene cursos de posgrado, publicaciones y es profesor universitario.



Juan José Victoria. Ministro de la Corte. Por unanimidad de los diputados, fue nombrado miembro de la Corte. Es magíster en Derecho Administrativo de la economía y especialista en Derecho de Daños. Es juez de la Sala I de la Cámara Civil desde 2012.



Fabián Martín. Intendente de Rivadavia. Si bien el oficialismo jugó fuerte en Rivadavia, Martín fue reelegido con el 54,24 por ciento y así revalidó su gestión. Es el vicepresidente de Producción y Trabajo, el principal partido de la oposición.



Jorge Espejo. Intendente de Iglesia. Con fuertes críticas hacia sus antecesores, el exdiputado dio el batacazo y se impuso en la puja por la intendencia de Iglesia al vencer a Marcelo Marinero, quien con su hermano Mauro llevaban 12 años en el poder.



Rubén García. Intendente de Rawson. En las elecciones provinciales tuvo una de las internas más difíciles, ya que se enfrentó ante Pablo García Nieto. Hombre del proyecto del exintendente Juan Carlos Gioja, fue electo como el nuevo jefe comunal.



Eduardo Quattropani. Fiscal general de la Corte. Fue uno de los encabezó el trabajo en la ley de implementación del sistema acusatorio, que será puesto en marcha en 2020. Fue elegido por tercera vez para conducir el Consejo Federal de Política Criminal.



Carlos Munisaga. Secretario de Seguridad. Es el único extrapartidario que está dentro del gabinete de Sergio Uñac. Con el desdoblamiento del Ministerio de Gobierno, dirige el área de Seguridad, que controla la Policía y el Servicio Penitenciario.



Francisco Maldonado. Fiscal federal. En el caso local más grande de drogas, acordó juicios abreviados y más de 30 imputados de la banda de Víctor Camargo recibieron condenas. Por el nuevo Código Procesal Penal, en 2020 dirigirá la investigación fiscal.



Leopoldo Rago Gallo. Juez federal. En la emblemática causa Tellechea, procesó, entre otros, al exjefe de la Policía, Miguel González. En expediente por el retiro de la escombrera que armó la minera Los Pelambres, indagó a exdirectivos de Pachón.



Emilio Baistrocchi. Intendente de Capital. A lo largo de su gestión al frente del Ministerio de Gobierno impulsó importantes reformas en la Policía de la provincia y en el Poder Judicial. Se candidateó para conducir la Capital, le ganó la interna al exintendente Franco Aranda y luego triunfó en la general.



Marcelo Lima. Exvicegobernador. Dejó la Cámara de Diputados y obtuvo palabras de agradecimiento por parte del gobernador, Sergio Uñac. Ahora, es uno de los participantes que están compitiendo por cubrir el último cargo vacante de la Corte de Justicia de San Juan.



Luis Rueda. Subsecretario de la Unidad Gobernación. Como titular de la Convención Bloquista, tuvo un rol activo para ubicar partidarios en el armado de listas oficialistas. Renunció a la banca de diputado nacional que dejó Daniela Castro. Jugará para presidente del bloquismo.



Romina Rosas. Intendente de Caucete. Desbancó a la gestión de Julián Gil con el 55,23% y se convirtió en la primera mujer en conducir Caucete. Además, es la única dama entre los 19 intendentes. Como concejal tuvo un fuerte rol de oposición y control en la municipalidad de ese departamento.



Claudia Grynzspan. Ministra de Turismo. Fue la propulsora de un cambio histórico en el marco de la Fiesta Nacional del Sol que tiene como objetivo primordial valorar a la mujer por sus capacidades y aptitudes antes que por su belleza. Se trata del reemplazo del título de Reina Nacional del Sol por el de Embajadora del Sol, cambio que ya comenzó a aplicarse.

Guardarropa



Algunos de los protagonistas de los Personajes del Año llegaron a la producción cargados de bolsos. Para evitar dejar los sacos o las carteras en el suelo del Parque algunos pidieron usar la movilidad de DIARIO DE CUYO como guardarropa.



El Parque



6 hectáreas de verde tiene el Parque de Mayo. Este espacio verde fue forestado con 60 árboles. La sombra de algunos de ellos fue usada por los protagonistas para resguardarse del Sol.



Protagonistas. Los Personajes del Año que participaron fueron (Foto: de izquierda a derecha) Bailarines de la Fraternidad Boliviana, Pablo Montemurro, Eric González, Claudio Sánchez, Sunko Eyquen, Pedro Pellegrina, Juan Camuñas, Sebastián Rodríguez, Lucas Aguirre, Matías Giménez, Juan Carlos Caballero, Emanuel Slawiñski, Sebastián Godoy, Claudio González, Franco Penizzotto, Fernando Quintero, Román Hermann, Juan Pablo García, Lucas García, Diego Vega, Leonardo Borgogno, Sergio Uñac, Marcelo Lima, Emilio Baistrocchi, Claudio Rodríguez, Fabián Martín. Carlos Munisaga, Luis Rueda, Guillermo Chirino, Lorena Martínez, Eduardo Quattropani, Carlos María Domínguez, Ana Cernuda, Juan Manuel Garcés, Nicolás Tivanni, Javier Villegas, Alan Cantero, Benjamín Mercado (junto a su mamá), Victoriano Canto, Cecilia Román, Oscar Contrera, Graciela Musri, Rodrigo Robles, Georgina Coldwell, Carmen Nievas, Emilia Palacios, Alberto Velásco, Martina Muñoz, Guadalupe Suárez, José Trigo, Beatriz García Huerta, Daniel Molina, Adriana Tettamanti, Francisco Maldonado, Julieta Ladstatter, Leopoldo Rago Gallo, Jorge Espejo, Ricardo Marelli, Juan José Victoria, Daniel Olivares Yapur, Victoria Balanza, Rubén García, Silvia Falcón, Benjamín Granado (en brazos de su mamá), Martín García, Román Quiroga, Ivana Rivas, Melody Carrizo, Yuliana Fernández, Victoria Rivero, Claudia Grynszpan, Romina Rosas, Benjamín Sánchez, Milagros Figueroa, Yohana Torrico, Rocío León, Candela Rocío Agüero, Ana Paula Vilano, Camila Santamaría, Agustina Morán, Milagro Alonso Quiroga, María de las Mercedes "Poro" Quiroga, Carlos Mercado, Silvina Adarvez, Iván Simoncelli y Renzo Sánchez.

Un regalo especial



Tras la producción de fotos, los integrantes de "Pruxi" se acercaron al gobernador Sergio Uñac y le regalaron algunos de los lápices ecológicos que ellos hacen. Luego aprovecharon la predisposición del mandatario sanjuanino y le pidieron una foto. Posteriormente, los emprendedores se quedaron con algunos otros personajes para explicar sobre los lápices.



El calor



35 grados fue la temperatura máxima del día en el que se realizó la producción fotográfica. A pesar del calor, y del Sol que pegó con fuerza durante esa jornada los protagonistas de los Personajes del Año se lucieron y soportaron la temperatura. La producción se realizó a las 12,30, horario en el que el termómetro marcó la temperatura máxima.

Fanáticos. Amigos y familiares de los Personajes del Año fueron un show aparte. Se agolparon en diferentes sectores para fotografiarlos con cámaras y celulares, mientras hacían lo mismo los reporteros gráficos de DIARIO DE CUYO.





Los benjamines



Un dato curioso surgió de la conversación de los acompañantes de los niños protagonistas. Es que, los tres pequeños convocados a la foto se llaman Benjamín (Granado, Sánchez y Mercado). Y, los tres niños fueron protagonistas de historias de superación extrema y conmovieron en su momento a la comunidad sanjuanina. Los chicos llegaron a la producción junto a sus mamás o hermanos.

El brindis



Luego de la foto los protagonistas compartieron un momento relajado. Es que disfrutaron de un ágape y un brindis. El sector nuevo del Parque de Mayo tiene 80 puestos para los artesanos y la sombra de algunos de ellos fue usada para que los personajes comieran y tomaran algo fresco luego de la producción. De esta forma se improvisó un restaurante en el Parque.

Atracción. Los bailarines de La Diablada, danza típica de Bolivia para honrar a la Virgen de Copacabana, también fueron una atracción para los niños por el colorido y brillo de sus trajes tradicionales.

Brindis. La mayoría de los protagonistas se quedaron después de finalizada la sesión fotográfica para compartir un ágape.

Bellezas unidas. Milagro Alonso, Paisana de Jáchal, y Agustina Morán, Representante de Santa Lucía, posaron juntas para las fotos.

Afecto. El exvicegobernador, Marcelo Lima, y el actual secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, se dieron un fuerte abrazo.

Larga charla



En la previa de la foto el Arzobispo Adjunto Carlos María Domínguez mantuvo una larga charla con Guillermo Chirino y Lorena Martínez, quienes perdieron a su hijo en un siniestro vial. A esa charla se sumó, por momento el sacerdote Rodrigo Robles. Los papás fueron a la producción con una remera de la fundación que encabezan.

Las fuentes



2 fuentes con cascada tiene el espacio verde donde fue realizada la producción de fotos. Una de ellas está ubicada cerca del estadio Aldo Cantoni, mientras que la otra fue parte principal de la fotografía. Es que está en los pies del Monumento al Deporte. Estas cascadas llamaron la atención de los protagonistas, quienes se sacaron selfies para subir a las redes sociales.

Una producción exprés



Desde antes de las 12 el Parque de Mayo comenzó a poblarse. El calor no fue impedimento y mucho menos lo fue la brisa caliente que sopló a esa hora. Media hora después la mayoría de los protagonistas de los Personajes del Año comenzó a pararse en el corazón del sector nuevo del Parque y abandonó la sombra de los árboles, que fue usada como el refugio ideal para el pesado mediodía sanjuanino. Posteriormente, en menos de 10 minutos los personajes fueron fotografiados en grupo. Así, de manera exprés y con una organización que fue ayudada por la predisposición de los protagonistas, se desarrolló la sesión de fotos.



Este año, el escenario elegido para las fotos de los Personajes del Año fue el sector renovado del Parque de Mayo, que fue inaugurado el 1 de octubre pasado. La primera de las fotos grupales se realizó en el patinódromo, ubicado a los pies del histórico Monumento al Deporte. Con una velocidad increíble, apurados por el Sol y el calor, los protagonistas se formaron para la foto multitudinaria y sólo bastaron dos o tres disparos de los fotógrafos para que ese momento quedara inmortalizado. Lo mismo sucedió cuando se ubicaron en el segundo escenario elegido: el Paseo de las Palmeras (cerca del ingreso al estadio Cubierto). Es por esto, que la producción no duró ni dos horas, incluido el tiempo del brindis.

La primera foto. Una vez que estuvieron reunidos se invitó a los protagonistas a que bajaran la rampa del patinódromo, para la foto. Lo hicieron de manera ordenada.

Reconocimiento. Como si fueran jugadores de fútbol, los protagonistas hicieron un reconocimiento del escenario de las fotos. Luego se ubicaron acorde a lo que les indicaron los fotógrafos.

Dispuesto a ayudar. Carlos Mercado, el docente de Valle Fértil llegó con mucha alegría. Charló con muchos de los personajes, hasta que se encontró con "Poro" y su familia. Ahí, se mostró dispuesto a ayudar y fue el encargado de trasladar a la joven a los distintos escenarios.





Momento emocionante. En medio del brindis, el padre Rodrigo Robles encabezó uno de los momentos más emocionantes. Logrando captar la atención de todos, el sacerdote dio la bendición e hizo un pedido para que todos puedan concretar sus proyectos y sueños para el futuro.

En familia. Muchos de los protagonistas de las fotos llegaron acompañados para participar de las fotos. La mayoría lo hizo con algunos familiares. Algunos llegaron con sus papás y sus hermanos, como lo hizo Juan Pablo García y otros de los chicos.