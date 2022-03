Fue tan fuerte la convocatoria, tan movilizante, que la plaza 25 de Mayo, referente ineludible de cualquier movimiento en la provincia, quedó chica. Para entender la dimensión de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, hubo una columna de más de seis cuadras de personas que salieron a la calle para reclamar por diferentes consignas enmarcadas en el 8M. La Policía estimó que ayer hubo más de 25.000 sanjuaninas.

"Señor, señora, no sea indiferente. Están matando pibas en la cara de la gente", era uno de los cánticos en pleno microcentro, convocando a aquellas personas que caminaban a involucrarse en la marcha. Con pancartas, banderas y carteles colgados de los cuellos, fueron expresadas diversas consignas, como el reclamo ante la violencia machista o la lucha por los derechos de las mujeres. "Yo sí te creo", "la deuda no es con el FMI sino con nosotras", "feliz será el día en que no falte ninguna de nosotras", "tenencia legal para los hijos de Brenda Requena", fueron algunos de los cientos de mensajes que transmitieron durante el desplazamiento.

"Hoy no están todas nuestras voces porque desde la tumba no se puede gritar", fue otra de la pancartas, a la vez que entre los momentos más conmovedores estuvo el recuerdo, altavoz mediante, de distintas víctimas de femicidio. "Presente", respondían al unísono cada vez que se oían los nombres, entre quienes no faltó Yoselí.

Precisamente, hubo agrupaciones feministas, partidarias, también de gremios y de asociaciones civiles como la de las "Familias Unidas por el Dolor del Femicidio".

La concentración estuvo prevista para las 17,30; mientras que la marcha comenzó más de una hora después. El punto de partida fue la Catedral, que estuvo vallada y con importante custodia policial, y desde allí la columna se desplazó por calle Mendoza hasta Santa Fe, para girar al Este y regresar por General Acha.

Cuando la vanguardia de la marcha llegó al cruce con Mitre a pasos de la plaza 25 de Mayo, aún no salía el último grupo, por lo que se juntaron los dos extremos de la extensa columna. Así fue que, tras esperar unos minutos, siguieron hasta avenida Libertador y desde allí hasta Las Heras, en tanto que los efectivos policiales fueron cortando el tránsito en cada cruce.

Las mujeres continuaron cantando y a lo largo del camino hubo un grupo que realizó diferentes pegatinas, mientras que en la marcha algunas agrupaciones se destacaron por llevar pelucas de colores. Hubo, además, quienes se pintaron las mejillas con brillitos y algunas acompañaron con mate en mano.

En el punto de llegaba del impresionante desplazamiento de 25.000 personas, en tanto, estuvo dispuesta una feria.