Por conmemorar un nuevo 8 de marzo, Día Internacional, son miles las mujeres que ya se concentran en la Plaza 25 de Mayo para resaltar diferentes consignas que vienen proclamando en la sociedad local.

Pertenecientes a grupaciones políticas, feministas, gremiales, e independientes las mujeres fueron dando a conocer distintos reclamos. La mayoría, relacionados a cuestiones de seguridad personal: "simis las voces de las que no están", "No me digas 'Feliz Día'... levantate y luchá conmigo", "Que ser mujer no nos cueste la vida". Otras, también involucraban la igualdad: "Más igualdad de género" y "Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras", entre otras.

Día Internacional de la MujerMarcha del #8M en San Juan Publicado por Diario de Cuyo en Martes, 8 de marzo de 2022

La columna comenzó a marchar por calle Mendoza hacia el sur, cantnado ahora diferentes consignas